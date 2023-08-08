İSTANBUL- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever annelere emzirme hakkında bilgi verdi.

Anne sütü neden özeldir?

Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak için sunulmuş mucizevi bir besindir. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve gelişimini henüz tamamlamamış bebeklerin vücut sistemleri için en uygun formdadır. İçeriğindeki besin değerlerinin bebek için ideal ölçülerde olması nedeniyle mucize olarak adlandırabileceğimiz anne sütü, bebeğin beyin hücrelerinin büyümesini sağlayan ve sinir sistemi gelişimini hızlandıran besinler açısından da oldukça zengindir.

Değişen ihtiyaçlara göre kendisi de değişir

Anne sütünde inek sütünde bulunmayan ve hiçbir laboratuvarda üretilmesi mümkün olmayan 100’den fazla bileşen bulunmaktadır. Üstelik formül mamalardan farklı olarak, anne sütünün içeriği, bebeğin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli değişmekte ve yenilemektedir. Örneğin; prematüre bir bebek için olan anne sütü bileşimi, zamanında doğan bir bebek için olandan farklılıklar gösterir.

Neden inek sütü değil de anne sütü?

Anne sütü içeriği itibariyle çok önemli bir protein kaynağıdır. Anne sütünde yer alan protein ve mineraller hem sindirim açısından çok daha kolaydır hem de enfeksiyonlara karşı bebek için bir koruma kalkanı oluşturur. Bunun yanı sıra anne sütünden bulunan demir ve çinkonun emilimi inek sütüyle karşılaştırıldığında 5 kat daha kolaydır. Ayrıca bebeğin beyin gelişimi için şart olan yağ asitleri inek sütüne göre tam 8 kat daha fazladır.

Anne sütü sadece bebek için değil anne için de yararlıdır

Anne sütü ile beslenen bebeklerin çok daha sağlıklı olduğu bir gerçektir. Özellikle anne sütü içeriğinde yer alan protein ve mineraller bebeği hastalıklara, alerjenlere, ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur. Bunun yanı sıra emzirmek anne içinde önemli avantajlar sunuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, emziren annelerde meme kanseri, yumurtalık kanseri, osteoporoz ve kansızlık daha az görülüyor.

Peki, sütün kalitesini arttırmak için ne yapılmalı?

Anne bol bol su içmeli,

Bitki çayları dozunda tüketilmeli,

Malt içeren besinler tüketilmeli,

Günün yorgunluğunu alacak ılık bir duşa her zaman şans verilmeli,

Olabildiğince stresli ortamlardan uzak durulmalı,

Anne, mümkün olduğunca dinlenmeli.

"Büyük Mucize Anne Sütü"

Anne sütü her bebek için özeldir. Böyle bir gıdayı hiçbir sanayinin yapması mümkün değildir. Anne için yararlıdır. Çocuklar için önemli ve yararlıdır. Psikolojik yaklaşıma önemi vardır. Ülkeler yararı vardır. Dünyada bebek beslenmesinde en önde giden gıda anne sütü idi.

"Bebeklerimizi Anne Sütü ile Taburcu Ediyoruz"

Bebeklerin anne sütü emzirme konusunda doğum anından itibaren annelere bilgi veriyoruz. Bütün bebeklerimizi herhangi bir endikasyonu yoksa anne sütü ile taburcu ediyoruz

"Emzirirken Yanlış Diyetler Yapmayın"

Emzirdikçe süt oranınız daha çok artar ve bu durumda su tüketimi çok önemlidir. Yanlış diyetler sütümüzün kalitesini düşürüyor ve kesebiliyor. Bol bol su ve yeterli beslenme her anneye öneriyoruz.

HABER: ELİF HAYVALI