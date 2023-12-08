Her yaştan insan için faydaları saymakla bitmeyen yüzmenin bebekler için de oldukça önemli olduğu biliniyor.



Özellikle hayata yeni başlayan bebeklerde bu tarz su aktiviteleri oldukça faydalıdır. Dokuz ay boyunca anne karnındaki su yaşamından gelen bebekler, vakit kaybetmeden eğitimlere başlandığında yüzmeye çok daha hızlı adapte oluyorlar.

“Bebeklerde yüzme eğitim 21 günden itibaren başlayabilir.”

Hem fiziki hem de ruhsal olarak bebeklerin gelişimine oldukça katkı sağlayan bu su aktivitelerine, uzman eğitmenler kontrolünde bebeklerin 21. gününden itibaren başlanabilmektedir. İlk aylarda başlanan bu eğitim ince ve kaba motor gelişimini hızlandırır. Motor gelişimi artan bebekler hayata daha kolay adapte olmaya başlar ve daha özgüvenli olurlar.

Bebeklerde yüzmenin faydaları saymakla bitmiyor.

Yüzme bebeklere sadece fiziksel olarak katkı sağlamakla kalmıyor. Bebeğin varsa gaz sorunlarında etkili bir çözüm, yeme ve uyku konusunda iyi bir düzenleyicidir. İhtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılanan bebekler daha mutlu bireylere dönüşüyorlar. Böylelikle güvenle bağlanan bebek ve ebeveyn ilişkisi oluşuyor. Uluslararası sertifikalara sahip uzman eğitmen Nazlı Denge, bebeklerde erken dönem su aktivitelerinin katkısının büyük olduğunu belirtiyor.

Özel gereksinimleri olan çocuklar için en ideal aktivite yüzme

Tüm kas gruplarını çalıştıran yüzme, özel gereksinimli çocuklar için de oldukça etkili. Uzman eğitmen Nazlı Denge, yüzmenin serebral palsi, brekial pleksus, otizm, down sendromu gibi son zamanlarda sıkça karşılaştığımız tanısı konulmamış kas rahatsızlıklarının etkilerini azaltmada önemli rol oynadığını ve gelişimlerin yüzme ile desteklenmesini öneriyor.

Bebek yüzme eğitmeni, nam-ı değer ‘Yüzdüren Anne’ Nazlı Denge’nin kaleme aldığı ‘Ely Havuza Giriyor.’ Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

‘’Ely’nin Serüvenleri’’ serisinin ilk kitabı olan ‘’Ely Havuza Giriyor’’ yüzmeye başlamış ya da başlayacak olan çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli bir rehber özelliği taşıyor. Çocuklarda ve yetişkinlerde su korkusu ve travmalar üzerine çalışmalar yapan Nazlı Denge; suyun iyileştirici gücüne inanıyor.

Nazlı Denge; İngiltere’nin ve Rusya’nın saygın kurumlarından eğitimler alarak bebek ve okul öncesi yüzme eğitmeni unvanını kazandı. Hem dünyaca ünlü Waba’ya kayıtlı Watsu®’da, hem de ülkemizde su terapisi uygulayıcılığı alanında uluslararası geçerliliğe sahip olan Eternal Flow’un eğitim programını tamamladı. Aynı zamanda Koşuyolu’nda bulunan Tiny Heroes Land çocuk gelişim merkezinin de kurucu ortağı olan Denge, derslerine merkezde de devam ediyor. Bebek yüzme eğitimleri yanı sıra yetişkinlerle de çalışmalar yapıyor.