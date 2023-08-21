Istanbul

İlk yarı

10. dakikada maçta ilk tehlike Adana Demirspor kalesinde yaşandı. Kitsiou'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı kontrol eden Sowe, Semih Güler'den sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Ertaç, uzanarak topu kontrol etti.

21. dakikada Rodrigues'in soldan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Niang'ın şutunda Mert Çetin'e çarpan top kalecide kaldı. VAR odasının uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın, bu pozisyonda Mert Çetin'in elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada kullanılan atışta Niang, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Sağ kanatta topu kapan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına pasını aktardı. Bu bölgeye hareketlenen Niang'ın yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Gikiewicz'te kaldı.

42. dakikada MKE Ankaragücü, beraberliği yakaladı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Tolga Ciğerci, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu kale sahası üzerindeki Efkan Bekiroğlu filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarı

56. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında kale sahasına hareketlenen Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

61. dakikada Niang'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, sağdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ı gördü. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen topu, Mert Çetin son anda uzaklaştırmayı başardı.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, ceza yayı önüne hareketlenen Chatzigiovanis'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

AA