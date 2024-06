Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün Trendyol Süper Lig'den düşmesine giden yoldaki hataları ve yaklaşan kongre sürecine ilişkin düşüncülerini anlattı.

MKE Ankaragücü için çok talihsiz bir sezon olduğunu, Aralık 2023'te de kendisinin "olmaması gereken bir olay" yaşadığını dile getireren Faruk Koca, "Talihsiz bu olayın ardından istifa ettim ve hukuken benim başkanlığım bitti. Yönetimimdeki arkadaşlar, yeni bir başkan seçti ve yola devam etti." ifadelerini kullandı.

Hukuken işin içinde olmayınca insanın birçok şeye müdahale etme hakkının da ortadan kalktığını aktaran Koca, "Sadece fikriniz alındığı zaman bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Son 10 haftada takımın düşeceğini ön gördüm, endişelerimi söyledim. Müdahale etmediğime pişmanım. Ben bugüne kadar hiçbir hocanın işine karışmadım, başkana da karışmadım. Benim fikrimi sordukları zaman gerekli şeyleri söyleyerek uyardım ama uyarmakla olmuyor. Gerekli kararlar alınsaydı takım düşmeyebilirdi. En büyük endişem buydu. 2025'te yeni stadımıza Avrupa kupalarına katılarak gitmek hayalimdi ama olmadı." dedi.

"Hoca değişikliği olmalıydı"

Faruk Koca, sezonun 29. haftadaki Samsunspor yenilgisinden ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime ilettiğini dile getirdi.

Ara transfere ısrarla karşı çıktığını vurgulayan eski Ankaragücü başkanı, küme düşmeye giden yolun buradan başladığını belirterek, "Ben tribünlere oynamam, hepimiz suçluyuz. Herkes hata yaptı ama herkes o hatayı üstlenmedi. Bir yerlere yüklenmeye çalışıldı. Benim en büyük hatam ise hiç müdahale etmememdi. Ara transfere itiraz ettim. Hocanın Kayserispor maçından sonraki istifasının doğru olmadığını söyledim ama Samsunspor maçından sonra hoca değişikliğinin mecburi olduğunu dile getirdim. Ne olursa olsun arkadaşlarla görüşüp bu transferlerin yapılmamasını sağlamalıydım." diye konuştu.

Sarı lacivertli takımda içindeki hoca-futbolcu problemlerini gördüğünü de dile getiren Faruk Koca, "Birilerini suçlamak isteyenler oyuncuların maaş durumunu konuşur. Bu takımın oyuncularının para problemi olmaz. Ocak ayından itibaren kulübün idari ve futbol takımına, tavsiyelerim oldu ama direkt dahilim olmadı." dedi.

"2 milyon dolar borç alıp futbolculara verdim"

Faruk Koca, en kritik dönemde devreye girdiğini ve 37. haftadaki Pendikspor maçından önce "şahsi borç" aldığı 2 milyon doları futbolculara verdiğini aktardı.

Trabzonspor maçından önce de futbolcularla yemeklerde bir araya geldiğini söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Orada da talihsiz olaylar oldu. Oyuncularla teknik heyetin arası gerilmişti. Yine de bunun üzerinden gelebileceğimizi düşünmüştüm. Pendikspor maçından önce arkadaşımdan 2 milyon dolar şahsi borç alarak, futbolcuların maaşlarını ödedim. İsmail Mert Fırat, Yusuf Tanık ekonomik olarak ellerinden geleni yaptı. Yönetimin aldığı kararlarda hiçbir dahlim olmamasına rağmen en az onlar kadar maddi katkı yaptım. Futbolda uyum önemlidir. Ankaragücü yılbaşından itibaren maalesef uyumlu çalışmayı kaybetti."

"Süper Lig'e çıkarmak mevcut yönetime düşer"

Faruk Koca, seçimde aday olmaları durumunda mevcut yönetimdeki arkadaşlarını destekleyeceğinin altını çizdi.

Süreçte yola çıktığı arkadaşlarını yalnız bırakamayacağını anlatan Koca, "Mevcut yönetimdeki arkadaşlardan biri aday olmak isterse ahlaken bu arkadaşlara yardımcı olurum. Onlara da 'Bu takımı başta siz olmak üzere hepimiz düşürdük, takımı tekrar Süper Lig'e çıkarmak da size düşer' dedim. İsmail Mert Fırat, hizmet etmeyi seven, elinden geleni yapan bir arkadaş. En büyük acıyı da şu anda o çekiyor. Onların yönettiği kulüp düştü. Aday olurlarsa maddi manevi elimden ne geliyorsa yaparım. Bana sorulmayan hiçbir soruyu cevaplamadım, fikir vermedim." diye konuştu.

Süper Lig'de kulübün yıllık giderinin 800 milyon lira olduğuna dikkati çeken Koca, hiçbir kamu ve kuruluşunun desteği olmadan bu rakamın mevcut yönetim ve kendisi tarafından ödendiğini dile getirdi.

Takım küme düştükten sonra sağlık problemi yaşadığını aktaran Koca, "Takım düştüğünden beri tüm dengelerimiz bozuldu. Ben sağlık sorunu da yaşayan bir insanım. Sıkıntılar geçicidir. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Aynı yanlışlar tekrarlanırsa bu sefer uyarırım." dedi.

"Kulübün borcu 10 milyon avro"

FMKE Ankaragücü'nün borcunun 10 milyon avro olduğu bilgisini veren Faruk Koca, bu konudaki "detayları" başkan adaylarıyla paylaştıklarını vurguladı.

Kulübün 29 Haziran'da olağan genel kurula gideceğini hatırlatan Koca, "MKE Ankaragücü'nün 2023 Aralık'ta vergi dahil hiçbir borcu yoktu. Sadece mevcut oyuncuların maaşları ve transfer ücretleri vardı. Şu anda kulübün vergi dahil borcu 10 milyon avro civarında. Sıkıntı değil, mevcut arkadaşlarımız da bunu çok rahat şekilde karşılar." ifadelerini kullandı.

Başkan adayı olacağınını açıklayan Murat Ağcabay'ı da eleştiren Koca, şunları kaydetti:

"Kendisi bir gazeteciye demeç vermiş aleyhimde. Kendisine bütün delegelerin listesini verdim. Mevcut oynayan futbolcuların bütün alacakları dahil, tüm borçların, alacakların listesini de Murat Ağcabay'a verdim. 'Vermedi' diye bir şey dememeli, kayıtları var. Mevcut başkanlar genelde bunları da vermez ama ben hepsini demokratik olarak verdim. Kimse bahane bulmasın, herkes gelip benimle her yerde konuşabilir. Her şey açık. 10 milyon avro borcumuz var, bir de vergi yapılandırması vs kullanmış olduğumuz krediler ve elden aldığımız borçlar var. Söylediğimin dışında bir şey çıkarsa cebimden ödeyeceğim. Bunları da Murat Ağcabay'a söyledim. MKE Ankaragücü, maddi olarak Türkiye'de iyi kulüplerden biri. Ankaragücü kongre sürecine girince isimler genelde spekülasyon yapar. Gerek yok. Bu kulübü karanlık yerlere götürmeyecek projeleriniz varsa ben her türlü desteği veririm."

"Teknik direktör kongre öncesi açıklanmalı"

Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nde seçimin 29 Haziran'da yapılacağını, bu tarihten sonra "kadro kurmanın" çok zor olacağına dikkati çekti.

Seçimden birkaç gün sonra takımın yeni sezon için toplanacağını anlatan Koca, "Teknik direktör kongreye kadar kesinlikle açıklanmalı. Takım kümede kalsaydı kongreyi mayıs ayında yapacaktık. Kongreden 2-3 gün sonra belki takım kampa gidecek. Kampa kimle gidilecek? Kongreye kadar yeni hoca belirlenmeli ve kadro planlaması yapılmalı." değerlendirmesini yaptı.

"Ömür boyu men cezası TFF'nin ayıbı"

Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun kendisine verdiği "ömür boyu men cezasının" hukuksuz olduğunu savundu.

Konunun Anayasa Mahkemesi, çözülmezse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini aktaran Koca, "Ömür boyu futboldan men cezası kararı TFF'nin ve kurullarının ayıbı. Evrensel insan haklarına göre sivil toplum kuruluşları dahil ömür boyu men kararı verilmez, böyle saçmalık olamaz. Bu kararın hiçbir insani ve hukuki yanı yok. Bu keyfi bir karar. Kesinlikle dönüp başkan olayım çabam yok. Kaçındığımdan da değil, son 4-5 yıldır futbolda yaşanan bütün sürece dair önlem alacak yeterli donanıma da sahibim." dedi.

Faruk Koca, yaşanan olaydan önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan birçok başkanın kendisinden "TFF başkanı" olmasını istediğini ancak kabul etmediğini dile getirerek sözlerini tamamladı.