Ankara

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşkent (Özbekistan), Astana ve Almatı'ya (Kazakistan) başlatılan direkt uçuşlarla ilk yolcular Ankara'ya geldi.

Yılmaz, AnadoluJet tarafından başlatılan direkt uçuşlarla Ankara'ya gelen seyahat acenteleri temsilcileri ve basın mensuplarıyla ATO Duatepe Salonu'nda bir araya geldi. Burada konuşma yapan Yılmaz, direkt uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ticaret ve turizmin gelişebilmesinin ancak ulaşım imkanlarının artmasıyla mümkün olabileceğini belirten Yılmaz, direkt uçuşların Türk dünyasını birleştirirken, başkentin ticaret ve turizmine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Yurt dışına direkt uçuşların önemine dikkati çeken Yılmaz, ATO yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana başkentten yurt dışına direkt uçuşların artırılması için başta Türk Hava Yolları olmak üzere kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürüttüklerini anlattı. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın öncülüğünde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı geçen yıl ekim ayında ziyaret ettiklerini anımsatan Yılmaz, Özbekistan ve Kazakistan'ın da aralarında yer aldığı destinasyonlara direkt uçuş talebinde bulunduklarını vurguladı.

Ankara'nın devletin yönetim merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanayi, ticaret, turizm ve üniversite şehri olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Coğrafi olarak avantajlı konumda bulunan başkentimiz sağlık ve termal turizm alanlarında büyük potansiyele sahip. Sağlık turizmi için gelen turistin iyi vakit geçirmesini sağlayacak gezi rotalarına da yakın bir noktada bulunuyor. Ankara için Kapadokya gibi Konya-Mevlana gibi diğer turistik bölgelerle birlikte turizm paketleri hazırlanabilir. Organize sanayi bölgelerimizde üretilen dünya standartlarındaki ürünler dünyanın dört bir yanına satılabilir. İşte bu noktada direkt uçuşlar önemli. Direkt uçuşlar, başkent için direkt ticaret ve turizm demek. Başkentlilerin Taşkent, Astana ve Almatı’ya direkt uçacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası ile ticari işbirliğimizi artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında."

Yılmaz, 17 binden fazla yabancı öğrenci bulunan Ankara'nın 21 üniversitesiyle uluslararası bir eğitim şehri olabileceğine vurgu yaparak, "Üniversitelerimize yurt dışından öğrenci gelmesi için ilgili komite üyelerimizle Özbekistan ve Kazakistan’da temaslarda bulunma ve direkt uçuşla bölgeye ziyaret gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

AA