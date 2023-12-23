Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenecek "Gazze İçin Vicdan Buluşması", AKM metro istasyonundan 13.30'da yürüyüşle başlayacak.

Yürüyüş sırasında, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşınacak, sağlıkçı, avukat ve gazeteciler de Gazze'de öldürülen meslektaşlarıyla dayanışma için mesleki kıyafetleriyle kortejde yer alacak.

Görme engellilerden oluşan grubun "Dünya görmüyor ama biz görüyoruz" yazılı pankartla yer alacağı yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda tamamlanacak. Burada sanatçılar, gazeteciler ve misafir konuşmacıların katılımcılara hitap edeceği miting düzenlenecek.