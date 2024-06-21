Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörlüğü'nden Ranhee Kim ve çok sayıda yogasever katıldı.

Dubey, burada yaptığı açılış konuşmada, Uluslararası Yoga Günü'nde katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu gün ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kim de etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak yoganın faydalarına değindi.

"Beden ve zihin birliği olarak yoga"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Dubey, yaptığı açıklamada, 10. Uluslararası Yoga Günü'nü kutladıklarını hatırlatarak, günün kabul edilme sürecine değindi.

Dubey, yoganın bir çeşit "beden ve zihin birliği" olduğunu belirterek, yoganın fizik ve akıl sağlığı açısından önemine dikkati çekti.

Uluslararası Yoga Günü'nün dünya genelinde coşkuyla kutlandığını vurgulayan Dubey, bu yıl günün temasının "Kendimiz ve Toplum İçin Yoga" olduğunu aktardı.

Dubey, yoganın uluslararası yaygınlığına işaret ederek ülkesinin de bu konudaki bilgilerini paylaştığını vurguladı.

Yogadaki uygulamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dubey, Türkiye de dahil olmak üzere insanların yoga konusunda hevesli olduğunu ve yogadan keyif aldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çok sayıda yogasever bir arada meditasyon yaptı ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Etkinlik plaket takdimi ve konuklara Hindistan mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2014'te yaptığı çağrı doğrultusunda BM tarafından kabul edilen "Uluslararası Yoga Günü" 2015'ten itibaren her yıl kutlanıyor.