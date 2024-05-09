Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin kontrolleri sırasında İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 1120 parça obje ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerce araçta yapılan aramalarda ele geçirilen eserler ise şöyle:

"17 Fransız kültürü 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sevres şömine saatleri ve köstekli saat, 6 Avrupa kültür ve sanatını yansıtan muhtelif kabartma figürleri bulunan çerçeveye sahip yağlı boya ve kanvas tablo, Osmanlı dönemi 18-19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 5 gümüş, bronz bel kemeri, gelin başlığı, 3 gümüş kınılı kama, hançer, 3 piştov ve barut hazneli silah, 6 kilim ve örtü tekstil ürünü, üstü işlemeli bakır vazo, Avrupa kültür ve sanatını yansıtan 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bakır vazo, 3. Napolyon dönemine ait 5 Fransız Boulle kutulu likör takımı, 3 Osmanlı Devletinin son dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sedef işlemeli çeşitli ebatlarda sandık, 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Napolyon sitili tornalanmış tahta ve kemik elemanlarından oluşan çıkrık, 4 Fransız ve Avrupa kültürünü yansıtan çeşitli ebatlarda ahşap gümüşlük ve köşe vitrini, 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bronz aksamlı duvar tipi sekreter masası, 4 adet 19. yüzyıl Fransız yapımı okuma ve opera gözlüğü, günlük yaşamda kullanılan Fransız Kültür ve Sanatı esintilerini taşıyan muhtelif porselen ve gümüş formda fincan takımları, sürahiler, çatal-bıçak takımı, süs eşyaları, vazolar, şamdanlar ve tepsi."

Tarihi eserlerin kesin nitelik ve değer tespiti, Etnografya Müzesi Müdürlüğünce yapılacak.