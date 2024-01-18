Müzeden yapılan açıklamaya göre, 2005'ten bu yana tarih, sanat ve koleksiyona meraklı yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan müzeye kapsamlı bir bakış sunan "Rahmi M. Koç Müzeleri-Ankara" isimli kitap, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan çıktı.

Ön sözünü müzenin kurucusu Rahmi M. Koç'un kaleme aldığı çalışmada, Çengelhan, Safranhan ve Çukurhan'ın tarihçelerinin yanı sıra koleksiyonun çeşitliliği ve niteliği hakkında bilgiler paylaşılıyor.

Ziyarete 2005'te açılan ve Ankara Kalesi ana giriş kapısının hemen karşısında, eskiden At Pazarı olarak anılan mevkide yer alan müze, Çengelhan ve Safranhan olarak iki ana binadan oluşuyor.

Toplam 18 bölümden oluşan Ankara Rahmi M. Koç Müzesi, denizcilikten kara yolu taşımacılığına, havacılıktan tıbba kadar pek çok sanayi kolunun geçmişini gözler önüne seren 10 binin üzerinde obje ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müzede, "Atatürk ve Ankara" isimli bölümde Atatürk'e ait objeler sergileniyor. Koleksiyon, daha çok Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynayan ve daha sonra Atatürk'ün yakınları ve çalışma arkadaşları arasına katılan Albay Halil Nuri Yurdakul tarafından bir araya getirildi.

Mustafa V. Koç Galerisi'nde de merhum Mustafa V. Koç'a sunulmuş olan plaketler, saatleri, kol düğmeleri, aile fotoğrafları ve benzeri kişisel eşyaları ile safari, golf, binicilik, dalış gibi ilgi duyduğu alanlara dair objeler yer alıyor.

Müzenin kurucusu Rahmi M. Koç'a verilen madalyalar, plaketler ve diğer hediyelerin görülebildiği galerinin yanı sıra Safranhan binasındaki "Eski Ankara Yazıhanesi" bölümünde Rahmi M. Koç'un silikon mankeni, kendi mobilyası ve aksesuarlarıyla çalışma odasının bir canlandırması da bulunuyor.

Proje koordinatörlüğünü Rahmi M. Koç Müzeleri Genel Müdürü Mine Sofuoğlu'nun üstlendiği, Gözde Akyüz tarafından yayına hazırlanan Ankara cildinin fotoğrafları Ali Konyalı ve Tarkan Kutlu imzası taşıyor.

Editörlüğünü Begüm Kovulmaz'ın üstlendiği çalışma, müzenin zengin koleksiyonuna görsel bir bakış sunmasının yanı sıra tarihsel bir kaynak özelliği de taşıyor.

Çengelhan, Çukurhan ve Safranhan binalarının tarihçesi ve sergilenen objeler hakkında bilgilerin yer aldığı kitapta, Prof. Dr. Mehmet Tunçer'in "Ankara Hanlar Bölgesi Gelişimi İçinde Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi", Rijksmuseum Tarih Küratörü Eveline Sint Nicolaas'ın "Amsterdam Belediye Binası'nda Bir Ankara Manzarası", Prof. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün'ün "Ankyra ve Deniz Çapası" başlıklı makaleleri okura sunuluyor.

Ayrıca Nihal Tokat Kuşhan, Serra Kaynak ve Özden Çelik'in "Küçük Ölçekte Büyük Dünyalar Bebek Evleri" yazısına referansla "Bebek Evlerinin Görkemli Tarihi" başlıklı bir makale de kitapta yer alıyor.

"Rahmi M. Koç Müzeleri-Ankara" kitabı, İstanbul ve Ankara'daki Rahmi M. Koç Müzelerinden ve Yapı Kredi Yayınları yayınlarından temin edilebilir.