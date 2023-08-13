İstanbul

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşayan "Gli" adlı kediye arkadaş olması için 2020'de Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi'nden gönderilen ve bir süre sonra kaybolan Ankara kedisi Kılıç'ın yerini torunu Seymen aldı.

Seymen, Ankara'dan kara yoluyla uzun bir yolculuğun ardından Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi'nde veteriner teknikeri olarak görev yapan lisanslı kedi yetiştiricisi Ayşegül Korkmaz gözetiminde İstanbul'a ulaştı.

Korkmaz, Seymen'i, üzerinde isimliği bulunan tasmayı taktıktan sonra bir süre Ayasofya çevresinde gezdirdi.

Yolculuğun kendilerini biraz yorduğunu belirten Korkmaz, 2020'de doğan Seymen’i bebekliğinden beri kendisinin yetiştirdiğini söyledi.

Seymen'e mikroçip takıldığını, böylece takip edileceğini aktaran Korkmaz, kaybolan dedesi Kılıç’ta da çip olduğunu, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurulursa kedinin bulunabileceğini kaydetti.

Korkmaz, Kılıç’ın çok güzel, mavi-yeşil gözlü ve uzun tüylü bir kedi olduğunu dile getirerek, "Torunu Seymen kedi evimizin en iri kıyım kedisi. Irk standartlarını en yüksek derecede taşıyan bir kedi. Buradaki bakıcısıyla irtibatta oluyoruz. Herhangi bir sorununda temasa geçiyoruz. Ben yardımcı oluyorum. Ayrıca maması, kumu ve diğer ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz. Onlar bittikçe ben alıp gelirim." ifadelerini kullandı.

Seymen daha sonra Uluslararası Şecere ve Soy Ağacı Belgesi ve pasaportuyla, Ayasofya Külliyesi biriminden Selman Saygılı'ya teslim edildi.

Saygılı, Ayasofya’da başka kedilerin de olduğuna işaret ederek, "Göz bebeğimiz Ayasofya’ya baktığımız gibi bakacağız." dedi.

Yuvasına bırakılan Seymen’e, camiyi ziyaret eden çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan, 24 Temmuz 2022 doğumlu Seymen’in şeceresinde annesi Cankız ve babası Cankat’ın kayıtlı olduğu, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak büyükanne ve büyükbabalarının arasında Kılıç'ın adının da yer aldığı görüldü.

"Ayasofya'yı ziyaret edenler bizim muhteşem kedimizi de görecek"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de Ankara'da yapılan uğurlamada, 2020'de Ayasofya-i Kebir Camii açıldığında, tesislerinden Kılıç isimli kediyi yolladıklarını hatırlattı.

Kılıç'ın yaklaşık 1,5 yıl Ayasofya'da yaşadığını, oraya gelen ziyaretçilerin Kılıç'ı, onun da ziyaretçileri sevdiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Fakat bir süre sonra Kılıç kayboldu, bulamadık. Şimdi de onun üçüncü kuşak torunu olan Seymen isimli kedimizi Ayasofya'ya yolluyoruz. Bu sefer yanında şeceresi ve pasaportu da olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı mikroçip sistemini de kullandık. Kaybolma ve çalınma riskine karşı Seymen'imiz daha güvende olacak. Ayasofya herkesin göz bebeği. Ankara kedisi de Ankara'nın göz bebeği. İkisinin bir arada olması bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Ayasofya'yı ziyaret edenler bizim muhteşem Ankara kedimizi de görmüş olacak."

AA