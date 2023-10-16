Ankara

Tahiroğlu, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda dün akşam Konya'da Letonya'yı 4-0 yendiği karşılaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

"A Milli Futbol Takımımız, Keçiörengücü olarak bize ayrı bir tarih yaşattı" diyen Tahiroğlu, "Milli takımımızın Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkını garantilediği tarihi maçta, milli takımın hem savunmasının hem de forvetinin Keçiörengücü'nden giden futbolculardan oluşması, savunmada Samet Akaydın'in forvette ise Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıkmaları bizi çok mutlu etti, çok sevindirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci golünde özellikle büyük bir heyecan yaşadıklarını aktaran Tahiroğlu, "Barış Alper'in ön blokta yaptığı güzel işlere bir de ikinci golde Samet Akaydın'ın ceza sahasına girerken topu çekip, Cenk Tosun'a ortalaması ve Cenk'in kafa vuruşunda golün gelmesi, biz de hop oturduk hop kalktık. Çok mutlu olduk, çok. Keçiörengücü'nde bütün futbolcu kardeşlerim çok sevindi." ifadelerini kullandı.

"Barışlar, Sametler, Anadolu'da birçok kulüpte halen keşfedilmeyi bekliyor"

Barış Alper'in ve Samet Akaydın'ın Anadolu kulüplerinde top koşturan futbolculara büyük bir örnek olduklarına işaret eden Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Almanya'ya, Avrupa Şampiyonası'na kesin biletin kesildiği tarihi Letonya maçında, Keçiörengücü'nün sahalarında top koşturmuş, buradaki çocuklara örnek olmuş, yol göstermiş iki başarılı futbolcumuzun yer alması bizim için ömür boyunca unutulmayacak bir an oldu. Barış Alperler, Samet Akaydın'lar, Anadolu'da birçok kulüpte halen keşfedilmeyi bekliyor, alt liglerde keşfedilmeyi bekliyorlar. Biz de onları arayıp tarayıp bularak hem Anadolu takımlarına, hem alt liglerdeki çocuklarımıza hem Ankaramıza faydalı olmak, bu çocukları Türk futboluna kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii eski futbolcularımızın maçtaki istekleri, gollere katkısı halihazırdaki kadromuz için de ayrıca bir hedef belirliyor, burada iyi oynayıp daha büyük kulüplere gitmek, A Milli Futbol Takımı'na seçilmek ve milli formayı gururla üzerinde taşımak hedefini de onların kalbine yerleştiriyor."

"Bu tür başarılar ayrı bir motive kaynağı, futbolun güzel tarafı da böyle ortaya çıkıyor" diyen Tahiroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Keçiörengücü olarak amacımız, hep söylüyorum Türk futboluna yeni Barışlar, yeni Sametler yetiştirmek, hem Türkiyemizin büyük takımlarına hem de Avrupa'ya büyük futbolcuların gitmesine katkıda bulunmak. Bir kez daha Barış Alper ve Samet Akaydın kardeşimizle birlikte bütün A Milli Takım kadromuzu, ekibini yürekten tebrik ediyorum. 'Yolun açık olsun milli takım', inşallah Almanya'da finale kadar da çıkarsınız, biz de tarihi anlara yine Keçiörengücü'nden geçmiş futbolcularımızla şahitlik ederiz."