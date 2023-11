Ankara

Serhat Gülpınar ile takımın tecrübeli forvetlerinden Gboly Ariyibi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkentin iki temsilcisi için de önemli bir maç olduğunu belirten Gülpınar, "Gençlerbirliği'nin bu sene için hedefleri var, bizim de kendi adımıza hedeflerimiz var. İki taraf da kazanmak için oynayacak. Kazandığımız zaman sezon başı itibarıyla planlamış olduğumuz play-off grubuna tutunma adına önemli, en azından ilk devreyi play-off sıralamasında bitirme adına önemli olacak." diye konuştu.

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini, rakibin oyuncu kalitesinin de üst seviyede olduğunu dile getiren 44 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Rakibin Süper Lig'de oynamış çok oyuncusu var, birbirlerini iyi tanıyan bir oyuncu grubu var. İşimiz kolay değil ama bunun farkındayız, biz de ona göre çalışmalarımızı yaptık. Rakibin opsiyonları anlamında onları nasıl durdurabiliriz, kendi adımıza da rakibin zaaflarından, sıkıntılarından yararlanarak kendi oyunumuzu sahaya nasıl yansıtabiliriz onun planlarını yapıyoruz. İnşallah hesapladığımız ve planladığımız gibi olursa bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz."

Gençlerbirliği'nin bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Ankara'nın köklü bir kulübü, tarihi, mazisi başarılarla dolu olan bir kulüp. Biz de rakibimize saygı duyarak kendi gücümüzü de bilerek sahaya çıktığımız zaman sadece ve sadece futbol oynayarak rakibin zaaflarını değerlendirerek kazanmak istiyoruz, sahaya kazanmak için çıkacağız. Kolay olmayacak, iki taraf için de zor bir maç olacak. Potansiyelimizi biliyoruz, bunu fiziksel, mental ve oyun planı anlamında sahaya doğru yansıtabildiğimiz zaman kazanılmayacak bir maç değil."

"Taraftarımızı mutlaka bu derbiye de bekliyoruz"

Takımda cezalı oyuncu bulunmadığını ancak sakatlığı yeni atlatmış oyuncularının olduğunu ifade eden Gülpınar, "Musa Caner Aktaş'ın sakatlığı bulunuyor, büyük ihtimal maça çıkamayacak. Onun haricinde çok şükür bir sakatlığımız da kalmadı. Genel anlamda maça tam takım, hazır bir şekilde çıkabileceğiz." diye konuştu.

Gülpınar, ligde ilk devrenin sonlarına yaklaşılırken takımın istenilen düzeyde olup olmadığına yönelik de şunları söyledi:

"İşin açıkçası yeni yeni oturuyor, genel itibarıyla yeni bir takımız. Homojen bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz, çok kolay olmuyor ama takım belli bir seviyeyi yakaladı. İnşallah devre arası öncesi kalan 5 haftada puan olarak istediklerimizi de alabilirsek, devrede belki birkaç takviye ile ligin ikinci yarısı için hakikaten zirveyi zorlayan bir takım olabiliriz. Hem potansiyelli oyuncular hem de hazırlayıcı bir takım olduğumuzu söylemiştim, hem de yarışmacı bir takım da olabiliriz. Ama her şeyden önce bizim kulübün misyonu, bundan önceki süreçlerde olduğu gibi Türk futboluna yeni oyuncular kazandırabilmek."

Taraftarların desteğinden memnun olduklarını da belirten Gülpınar, "Çekirdek bir taraftar grubumuz var, sağ olsunlar bizi her yerde destekliyorlar. Her şeyi hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalışan bir takımız. Bizi motive edecek şey taraftarımızın maçlara gelmesi, bu kulüp onlar için var. Taraftarımızı mutlaka bu derbiye de bekliyoruz, onlar bizim on ikinci adamımız, mutlaka bekliyoruz, güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ariyibi: "Üç puan alarak puan cetvelindeki sıramızı yükseltmek istiyoruz"

Ankara Keçiörengücü'nün tecrübeli forveti Gboly Ariyibi, "Gençlerbirliği karşılaşması, bizim için çok önemli bir derbi karşılaşması. Bu maçtan da üç puan alarak puan cetvelindeki sıramızı yükseltmek istiyoruz. Bir haftadır bu maça hazırlanıyoruz, rakibimizin karşısına kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Takımın gol yollarındaki önemli oyuncularından birisi olduğunun hatırlatılması üzerine Ariyibi, "Gol atmam gerektiğini biliyorum ama asist de yapabilirsem benim için büyük bir kazanç olur. Genç arkadaşlarıma ve takıma daha çok katkı yapmaya çalışıyorum. Kazanırsak ve gol de atarsam çok iyi olur, takımın performansı da iyileşti ama bu maçı kazanırsak çok güzel olur. Bu takımın Süper Lig'e çıkması için katkı vereceğim, buraya bunun için geldim." açıklamasında bulundu.