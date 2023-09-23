Ankara Bilkent Center'da düzenlenen etkinliğin Genel Koordinatörü Deniz Ergün İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan festivalin, başkentte 7'nci kez düzenlendiğini söyledi.

Festivalde, her yıl artan katılımcısıyla kahveye dair tüm yan ürünlerin bir arada olduğunu belirten Ergün, kahveyi demleme tiplerinin öğrenileceği atölyelerden, kahveyi kavurma biçimine ve ev tipi demlemeye kadar tüm damak tatlarına hitap edecek seçeneklerin bulunduğunu aktardı.

Ergün, açılışı bugün yapılan ve üç gün devam edecek festivalin, ticari anlamda birçok markanın desteğiyle düzenlendiğini kaydetti.

150 stant ve 160 marka bulunuyor

Festivalde bu yıl yaklaşık 150 standın ve 160 markanın yer aldığını ifade eden Ergün, 7 yıl önce 45 marka ile başladıkları etkinliğin giderek büyüdüğünü söyledi.

Kahveye ilginin her geçen yıl arttığını ve festivalin Ankaralı kahve severler tarafından da beğenildiğini aktaran Ergün, etkinliği, ilerleyen dönemde Türkiye'nin komşu ülkelerinde de düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

"Festivaldeki kahveler, İtalyan kahvesiyle yarışır"

Ergün, Ankara festivaline 50 bine yakın katılımcının beklendiğini ifade ederek ilk günkü katılımcı sayısının geçen yıla göre üç kat fazla olduğunu söyledi.

Ziyaretçi Nesibe Tükel, en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu belirterek festivalde, birbirinden faklı aromatik kahveleri de tatma fırsatı bulduğunu söyledi.

Daha önce İtalya'da yaşadığını belirten Mustafa Özdemir de Ankara'da böyle bir festivalin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tattığı espressonun farklı aromalarını çok beğendiğini aktaran Özdemir, "Festivaldeki kahveler, İtalyan kahvesiyle yarışır." ifadesini kullandı.

Festival, 24 Eylül akşam saatlerine kadar sürecek.

AA