

ANKARA (AA) - Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde açılan stantta hamilelere, emzirme sorunları yaşayan ve relaktasyon gereksinimi duyan ailelere danışmanlık ve bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek, anne sütünün, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimine destek olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok akut ve kronik hastalığa karşı koruyucu görev üstlendiğini ifade etti.

Gökçek, anne ve bebek arasındaki bağı kuvvetlendirerek, bebeklerin duygusal ve psikolojik gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, emzirmenin annelerin gebelik sırasında aldığı kiloları daha rahat vermesine yardımcı olduğunu vurguladı. Gökçek, emzirmenin ayrıca meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini azalttığını, kemik erimesini önlediğini ve emzirme esnasında salgılanan hormonların lohusalık depresyonunu önlediğini aktardı.

Katıldığı etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirten bir anne adayı, "Keşke daha önce böyle bir hizmetle karşılaşsaydım. Emzirmeyi çok istiyordum ama başaramıyordum. Bu tür etkinliklerin insanları destekleyebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir başka anne adayı ise etkinliğin emziren bir anne için farkındalık yaratma adına güzel bir hizmet olduğuna işaret ederek, "İkinci çocuğuma hamileyim ve ilk hamileliğimde doğum sonrası depresyon yaşamıştım. Bu hizmetle karşılaşmak beni gerçekten mutlu etti." görüşünü paylaştı.

Etkinlik kapsamında, ilk 6 aya kadar sadece anne sütü, 6 aydan sonra tamamlayıcı beslenmeyle 2 yaş ve ötesine kadar anne sütü önerildi. Ayrıca, anne adayları ve emziren annelerin merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekleri broşürler de dağıtıldı.