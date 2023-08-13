Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nin fethinin 959. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde Bisikletliler Derneği Kars Şubesi ekibi, Ani'ye gitmek için Valilik önünde toplandı.

Türkiye Bisikletliler Federasyonu Kars Temsilcisi Batuhan Caner Kayhan, gazetecilere, Ani Ören Yeri'nin tarihte çok önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Fethin 959. yılı etkinlikleri kapsamında Ani'nin önemini anlatmak için 100 kilometreye yakın pedal çevireceğiz, hepinizi Ani'ye bekliyoruz. İlk defa Ani'de Anadolu’ya Türklerin girişini bu şekilde kutlayacağız." dedi.

Etkinliğe katılan Aslı Kuş'da herkesi Ani Ören Yeri'ni görmeye beklediklerini ifade ederek, daha önce Ani'ye bisikletle gitmediğini dile getirdi.

İlk kez bisikletle uzun yol yapacağını anlatan Kuş, "Bu etkinlikte arkadaşlarımla olacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Atalarımız bu topraklara 959 yıl önce geldi ve bize buraları bıraktı. Bunu anmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Katılımcılardan Zeynal Narinç ise bisiklet turunun tarih ve turizm açısından güzel bir faaliyet olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha önce hiç gitmediğim tarihi yere ilk defa bisikletle gideceğim, bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Bize bu imkanları sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım. Gurur verici çünkü hem uzun bir yol olacak hem de bu kadar kalabalık ekiple oraya gitmek daha güzel."

Ekip daha sonra Ani'ye dikkati çekmek için yaklaşık 100 kilometre pedal çevirdi. Bisikletli sporculara jandarma ekipleri de eşlik etti.

Sporcular kulaç attı

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Kars Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda da Ani Yüzme Yarışları düzenlendi.

Kız ve erkekler kategorisinde düzenlenen yarışmada öğrenciler Ani'nin fethi için kulaç atarak kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenlere madalyaları 16 Ağustos'ta Ani Ören Yeri'nde takdim edilecek.

Yarışmaları izleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ise her yıl farklı etkinliklerle Ani'nin fethin kutladıklarını dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ani Ören Yeri'nin fethini kutluyoruz. Bisiklet turu, yüzme, okçuluk, satranç gibi yarışmalarız da devam ediyor. 16 Ağustos Çarşamba günü Ani Ören Yeri'nde törenle etkinliklerimiz sona erecek." şeklinde konuştu.

AA