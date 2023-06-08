İSTANBUL- 2018 yılında animasyon sanatını iyi örnekler ile tanıtmak ve animasyonun kültürel, sosyal ve ekonomik değeri hakkında farkındalık oluşturmak üzere bir festival olarak başlayan ardından Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Valiliği, TRT Çocuk ve Görsel Efekt - Animasyon Sanatçıları Derneği ortaklığında bir animasyon eğitimi ve üretimi merkezine dönüşen ‘Anim.İst İstanbul Animasyon Platformu’ 18 aylık bir yolculuğu tamamladı.

Eğitim sürecinin ardından birçok farklı animasyon tekniğini kullanarak oluşturulan ve zengin içerikleriyle öne çıkan ‘Bulut, Magus Baba'nın Mavi Maymunu, Nefes, No More Princess, Özgürlük, Yeni Yıl Hediyesi, Zıplanacak Binbir Yer’ isimli 7 kısa animasyon, Türk Sineması için çok önemli bir yer olan İstanbul Sinema Müzesi çatısı altında, Atlas Sineması’nda düzenlenen gala ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

“EKİP RUHU OLMADAN ANİMASYON YAPILAMIYOR”

ANİM.İST Direktörü ve BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Farklı tekniklerin kullanıldığı yedi film ortaya çıktı. Bir buçuk yıla yayılan bir eğitim ve üretme sürecinden bahsediyoruz. Bunun ilk altı ayı sadece eğitim olarak ilerledi. Senaryo, yapımcılık, yönetmenlik, animatörlük, konsept, karakter tasarımı ve dikey görsel efekt alanlarında yani altı farklı kategorilerde, öğrencilerimizi onların taleplerine ve portfolyolarına göre sınıflara ayırdık. Hem sektörün önde gelen isimlerinden hem de akademisyenlerden eğitimler aldılar. Altını çizmemiz gereken en önemli şey birlik, beraberlik ve ekip çalışmasının ne kadar önemli olduğu. Çünkü ekip ruhu olmadan animasyon yapılamıyor. Mutlaka herkesin o çorbada tuzunun olması gerekiyor. 7 tane senaryo seçildi. 10-13 kişilik ekipler oluşturuldu ve her ekip kendi projesini gerçekleştirdi” diyerek projenin nasıl ilerlediğine değindi.

“ANİM.İST, ANİMASYON SEKTÖRÜNE KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRACAK”

ANİM.İST’in özellikle kadın istihdamını arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemli bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Bize başvuran kişilerin büyük çoğunluğu kadınlardı. ‘ANİM.İST’ özellikle animasyon sektöründe kadın istihdamını müthiş derecede arttıracak bir platform. Bunun için çok gururlu ve mutluyuz. Animasyon hakikaten kan, ter ve gözyaşı gerektiren bir süreç. Emek, sabır ve adanmışlık istiyor. Egolardan sıyrılıp birlik beraberliği mutlak suretle çalışmayı gerektiriyor. Bunu başaran insanlar sertifikanın çok daha ötesinde şeyleri hak ediyorlar ama biz böyle güzel bir kurum çatısı altında İstanbul Sinema Müzesi ve Tarihi Atlas Sineması'nda bir galayla emeklerini taçlandırmak istedik. Bizim için en önemli misyonlardan bir tanesi animasyon mesleğini tanıtmak ve animasyona dair farkındalık oluşturmak.”

HABER: MERVE ELÇİ