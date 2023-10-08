HABER: FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL - Aile dostumuz ve Önce Vatan gazetemizin Amerika temsilcisi Anıl Sural ve meslektaşı Rona Doğan geçtiğimiz gün İstanbul’da seçkin davetli topluluğunun şahitliğinde evlendiler ömür boyu mutluluklar dileriz. Değerli şahitlerden biri de babam Önce Vatan Gazetemizin imtiyaz sahibi Abdullah Akosman mutluluklar diledi genç yeni evli çifte.



Anıl Sural duygularını şöyle ifade etti :

Yol arkadaşım artık hayat arkadaşım!

Değerli meslektaşım Rona Doğan ile evlendik

Düğünümüzde nikah şahidimiz olarak bizleri onurlandıran;

İstanbul Valimiz Çok Değerli Davut Gül'e,

Washington'da birlikte çalışma şerefine nail olduğum kıymetli Büyükelçim Serdar Kılıç'a,

Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman'a,

Ekotürk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir'e,

Organizasyona tümüyle katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yrd Canım Ağabeyim Erkan Tarhan'a, nikahı kıyan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız ve tüm sevdiklerimize teşekkür ediyoruz.