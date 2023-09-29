Haber: Damla Oya Erman

Angelina Jolie, ilkbaharda duyurduğu Atelier Jolie projesi hakkında daha fazla ayrıntı verdi. Bu yaratıcı stüdyo, lüks moda evi Chloé ile işbirliği yaparak sürdürülebilir moda alanında bir yaratıcı atölye olarak tasarlanmıştı.

Vogue'un Kasım sayısı için verdiği röportajda Jolie, Atelier Jolie'nin amacını ve ilk tasarımlarını açıkladı. Bu tasarımlar arasında, dijital kapakta giydiği geleneksel bir beyaz elbise de yer alıyor. Jolie, bu elbiseyi çekim için özel olarak sprey boyadığını belirtti.

Atelier Jolie'nin bulunduğu mekan, ressam Jean-Michel Basquiat'ın eski evi ve stüdyosu olarak kullanılan bir yer. Jolie, bu mekanı bir topluluk ve işbirliği merkezi haline getirmeyi planlıyor. Stüdyo, terzilik ve geri dönüşüm hizmetleri sunmanın yanı sıra sanatçılar için geniş bir galeri alanı sunacak ve stüdyonun kafesi mülteci kuruluşlarıyla işbirliği yapacak. Atelier Jolie, resmi olarak Kasım ayında açılacak ve Londra merkezli şapkacı Justin Smith, Amerikalı sanatçı Duke Riley ve Güney Afrikalı dantel ustası Pierre Fouché gibi sanatçılarla işbirlikleri içerecek.

Jolie, projenin amacını açıklarken "Büyük bir moda tasarımcısı olmak istemiyorum. Başkalarının da bu yolda ilerlemelerine yardımcı olacak bir yer inşa etmek istiyorum" diyor.

Angelina Jolie'nin çocukları Zahara ve Pax da bu projeye yoğun bir şekilde dahil olmuş durumda. Jolie, Vogue'a verdiği röportajda ailesinin modaya olan katkısını ve giyimin kişiliklerinin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

Jolie'nin kişisel hayatıyla ilgili son zamanlarda sessiz kaldığını belirten röportajda, kendisinin "bir kişi olarak bir geçişte olduğunu" ifade ediyor. Bu dönemin kendisi için bir terapi olduğunu söyleyen Jolie, birçok hayat alanını değiştirmeyi umduğunu ve bu projenin bu değişimlerin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Atelier Jolie'nin tasarımları, Jolie'nin yanı sıra çocukları Zahara ve Pax ile Chloé'nin yaratıcı direktörü Gabriela Hearst tarafından modellendi. Bu tasarımlar, sürdürülebilir malzemelerin kullanıldığı düşük etki yaratmayı amaçlayan parçalardan oluşuyor.

Gabriela Hearst, Chloé'nin yaratıcı direktörlüğünden ayrılma kararı almıştır. Hearst, Jolie'nin projeye olan katkısını övmüş ve onun "ihtiyacı olanları aydınlatmak için spot ışığını kullanan insanları takdir ettiğini" söylemiştir.