Haber: Damla Oya Erman

Araştırmacılara göre, bu meydan yaklaşık 4,750 yıl önceye dayanıyor ve And Dağları'nın Güney Amerika'daki en eski dairesel meydan yapılarından biri olarak kaydediliyor.

Keşif, Callacpuma arkeolojik alanında yapıldı ve iki dışbükey megalitik taş duvarın kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bu büyük taşlar, harç kullanılmadan dik bir şekilde yerleştirilmişti.

Yapının boyutu ve formu, içinde yerleşim izlerinin olmaması, anıtın muhtemelen törensel amaçlar için inşa edildiğini düşündürüyor.

"Peru'nun Cajamarca Vadisi'ndeki 4750 BP'de Bir Anıtsal Taş Meydanı" başlıklı bir araştırma, bu antik And Dağları inşaat yönteminin arkeologlar için tamamen yeni olduğunu belirtiyor.

Karbon tarihleme çalışmaları, sitenin Geç Seramik Dönemi'ne, yaklaşık 4,750 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. UW'den Doçent Jason Tooley, "Bu yapı, Mısır Piramitleri'nden yaklaşık 100 yıl önce ve aynı dönemde Stonehenge ile aynı zamanda inşa edilmiştir," dedi.

Callacpuma'daki bu dairesel meydan, Cajamarca Vadisi'nde ve eski Peru'da megalitik mimarinin en erken belgelenmiş örneklerinden biri olarak kaydediliyor. Bu bulgular, bölgedeki en erken insanların toplandığı ve törenler düzenlediği bir alan olduğunu gösteriyor.