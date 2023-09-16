Anal Fissür halk arasında makat çatlağı olarakta bilinen, anüs veya rektum derisindeki küçük bir yırtıktır. Genellikle büyük veya sert dışkı çıkarmaktan veya bağırsak hareketleri sırasında ıkınmaktan kaynaklanır. Fakat uzun süreli ishal durumlarında da görülebilir. Anal fissürler oldukça ağrılı olabilir ve bağırsak hareketleri sırasında kanama, kaşıntı ve rahatsızlığa neden olabilir.

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Anal Fissür (Makat Çatlağı) Neden Oluşur?

Anal fissürlerin oluşmasında en büyük etken kronik kabızlık, yanlış beslenme alışkanlıkları ve yanlış tuvalet alışkanlıklarıdır. Nispeten bu hastalık çok yaygındırlar ve kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Gün içerisinde fastfood ağırlıklı beslenen ve yetersiz su alımı olan kişilerde kronik kabızlık görülmektedir ve bu durum kişilerde makat çatlağına neden olabildiği gibi hemoroid ve bağırsak kanser riskini de arttırmaktadır.

Anal Fissür (Makat Çatlağı) Olan Kişilerde Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Posalı ve lifli gıdalar yani bolca meyve ve sebze ile beslenilmelidir. Her gün 3 litre su tüketilmelidir. Kabızlık sorunu yaşanmaması için kuru incir, kayısı, kuru erik yemeleri veya içilen suya atılması dışkının yumuşamasını sağlayacaktır. Günlük yürüyüş veya aktiviteler dışkı çıkışını hızlandıracağından yapılması önemlidir. Bunlara ek olarak hastaların mutlaka yanlış tuvalet alışkanlıklarının düzenlemesi gerekmektedir.

Anal Fissür (Makat Çatlağı) Tedavisi Nedir?

Cerrahi tedavi endikasyonu sadece dayanılamayacak seviyede ağrı oluştuğu zamanda planlanır. Bunun dışında uygulanacak tedavi, durumun ciddiyetine bağlıdır ve diyet lifini artırmak gibi yaşam tarzı değişikliklerinden, lokal anestezikler veya topikal ilaçlar gibi tıbbi tedavilere kadar değişebilir. Makat çatlağında, tuvaletimizi yapmamızı sağlayan iç kaslar normal işleyişinden fazla kasılır ve dışkı vücuttan aşırı daralmış kasların arasından çıkmak zorunda kalır ve dolayısıyla da o alanda yırtılma derinleşir. Makattaki kas spazmının önüne geçilmesi, hastalığın iyileşmesine yardımcı olduğunu bilmekteyiz ve bu hastalığın cerrahi tedavisinde bu kası kesmeye yönelik lateral internal sfinkterotomi denilen prosedür uygulanmaktadır. Bu ameliyatın en büyük riski, ilerleyen yaşlarda hastalarda kas kaybına bağlı büyük tuvalet kaçakları görülebilmektedir. Son zamanlarda makat çatlağında bu cerrahi tedavinin yerini botox uygulama almıştır. Makat çatlağında botox uygulama ile birlikte hastanın yanlış beslenme alışkanlıklarını düzenlemek tam iyileşme sağladığı gibi tedavi başarı oranı oldukça yüksektir.