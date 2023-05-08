İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Anadolu’dan Esenler” belgesel projesinin 2’nci bölümü, düzenlenen gala ile meraklılarıyla buluştu. Programa TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Grup Meşkhane ise Anadolu’nun farklı yörelerine ait ezgileri seslendirdi. Programda, Esenler’de dernekleri bulunan 12 şehrimizin 125 köyünün tarihi ve doğal güzelliklerini yürekleri ısıtacak karelerle ekranlara taşıyan “Anadolu’dan Esenler” belgeselinin gösterimi yapıldı. Program sonunda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Şentop’a belgeselin tamamının yer aldığı özel bir hediye takdim etti. Program Esenler Belediyesi yayın organı Sivil Toplum Kanalı’nda da canlı olarak yayınlandı.

“Belgesel çok etkileyici”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Bir özetini, kolajını izlediğimiz belgesel çok etkileyici. Esenler’e gelip yerleşmiş olan bütün kardeşlerimizin köylerini ve oraya dair bilgiyi, gelenekleri ve kültürü bir araya getiren çok güzel bir çalışma. Ben Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu başta olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah başka iller, ilçeler de benzer çalışmayı yaparlar. Tabi biz kendi hayatımızın olağan akışı içerisinde çok farkında olmuyoruz. Yaşadığımız şeyler de hafızalarımızda bulunuyor ama zaman geçtikçe insan ve toplum hafızası nisyan ile maluldür. Bunlar yavaş yavaş unutulmaya başlıyor. Ben hukuk tarihi çalışmış birisi olarak bunun kıymetini biliyorum. Bundan 50 sene sonra bugünlerde olan bitenin, yaşananların çoğu unutulacak. En azından teferruatı, detayları unutulacak. Dolayısıyla bunları kayıt altına almak, hele hele günümüzde bu kadar büyük imkânlar varken tarihe bir not düşmek gerekiyor. Biz yaşadığımız şeyleri de toplayıp beraber götürerek yeni şeyler yaşıyoruz. Yani yürüdüğümüz yol da bizimle beraber geliyor” şeklinde konuştu.

HABER: EMİR YÜCEL