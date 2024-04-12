Bolu

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi

Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.