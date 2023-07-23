ANKARA AA- "Anadolu Gezegen Gezgini - Anatolian Rover Challenge" adlı yarışmanın, Uzay araştırmalarını yaygınlaştırma çalışmaları yürüten UKET organizatörlüğünde, bu yıl ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT ev sahipliğinde ikincisi düzenlendi.

4 ülkeden 9 takım, hazırladıkları projelerle olası senaryolar üzerinde yarıştı.

Yarışmacılar uzay koşullarında zor durumlarda ürettikleri çözümlere göre değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, Polonya Project Scorpio takımı birinci oldu. Polonya takımının fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı kartpostalın, kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek astronotla uzaya gönderileceği belirtildi.

Yarışmada, Yıldız Teknik Üniversitesinin Yıldız Rover takımı ikinciliğe, United International University'nin UIU Mars Rover Takımı ise üçüncülüğe layık görüldü.

"Otonom Sürüş ve Kontrol Ödülü"nü Yıldız Teknik Üniversitesinden Yıldız Rover takımı, "Robot Kol ve Zorlu Arazide Sürüş Ödülü" ile "Bilim Ödülü"nü yine Polonya'dan Projekt Scorpio kazandı.

Yarışmada, "Malzeme Seçimi Ödülü" Bangladeş'ten United International University Mars Rover'ın, "Takım Yapısı Ödülü" ise Gebze Teknik Üniversitesinden GTU Rover takımının oldu.