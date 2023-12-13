Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.05'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde son iki maçını kazanan, 13 karşılaşmada 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile galibiyet ve mağlubiyet sayıları aynı olan Maccabi Tel Aviv ise 9. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 815. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 815. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 814 karşılaşmada 462 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 567. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.