Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Airlines ile üç yıl önce yapılan sponsorluk anlaşmanın 1 sezon daha uzatıldığı bildirildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Corendon Airlines'ın sadece basketbola değil Türk sporuna yaptığı yatırımlarla tüm spor kamuoyuna örnek olduğunu belirterek, "Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biriyle yolculuğumuza devam edeceğimiz için çok mutluyuz. Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder ve birlikte Türk basketboluna unutulmaz zaferler kazandırırız." ifadelerini kullandı.

Sponsorlukla ilgili görüşlerini aktaran Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise "Türk sporunun ve sporcusunun ismini 1976 yılından bu yana her zaman Avrupa'nın en üst seviye organizasyonlarında temsil eden Anadolu Efes ile olan anlaşmamızı uzatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 3 sene önce başlayan yolculuğumuz, önümüzdeki sene de devam edecek. Sezon başında takımı devralan Erdem Can'ı da tebrik eder ve başarılar dileriz. Ekibi ve oyuncu grubuyla ülkemize nice yeni zaferler getirmesini temenni ederiz." şeklinde görüş belirtti.

AA