Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 22 maçta 9 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada girdi. Monaco ise 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. basamakta yer aldı.

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Anadolu Efes, Monaco'ya karşı sezonun ilk devresinde Fransa'da oynanan maçı 89-82 kazanmıştı.

Avrupa'da 824. maç

Lacivert-beyazlı takım, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 824. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 823 müsabakada 464 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 576. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 575 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA