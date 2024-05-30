Shane Larkin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk dakikalarda rakibini baskı altına alan ev sahibi ekip, pota altında etkili savunma yapamasa da 6. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı (22-12). Larkin'in yanı sıra Ercan Osmani'ni de performansıyla ilk bölümde takımını sırtladı ve Anadolu Efes ilk çeyreği 33-24 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin hemen başında farkı 5 sayıya indiren Pınar Karşıyaka oyuna yeniden ortak oldu. Anadolu Efes'in boş döndüğü hücumları değerlendiren Ege temsilcisi, 16. dakikada Kenan Sipahi'nin üç sayılık basketiyle 44-42 öne geçti. İkinci çeyrekte dış atışlarda etkili olamayan Anadolu Efes, hücumda kritik top kayıpları yaptı. Son 20 saniyeye Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayısı sonrası 55-53 geride giren lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Larkin'in faul atışlarındaki isabetiyle devreye 56-55 üstünlükle girdi.

Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle üçüncü periyoda başlayan Anadolu Efes, kısa sürede 10-0'lık seri yaptı. Pınar Karşıyaka'nın hücumda kaybettiği toplar sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiren ev sahibi ekip, Doğuş Özdemiroğlu'nun art arda üç sayılık basketleriyle farkı 20 sayıya yükseltti (81-61). Doğuş Özdemiroğlu'nun, Larkin'in ilk periyottaki performansının benzerini sergilediği bölümü lacivert-beyazlılar 86-65 galip tamamladı.

Son bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, süre alamayan oyunculara şans verdiği dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 103-80 kazandı.

3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, ikinci maç 31 Mayıs Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.