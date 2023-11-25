Üst üste iki üç sayılık basketle müsabakaya başlayan Partizan karşısında Beaubois'in basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, Jones'in 7. dakikada skoru eşitledi (16-16). Derek ve Larkin'in de devreye girmesiyle oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, savunmada istediği direnci gösteremeyince ilk çeyrek 22-22 eşitlikle sona erdi.

Ercan Osmani'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla mücadelenin ikinci bölümüne başlayan lacivert-beyazlılar, Larkin'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 14. dakikada skoru 32-27'ye getirdi. Hücumda etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, 10-0'lık bir seriyle rakibiyle arasındaki farkı yükseltti. Kaminsky'nin sayılarıyla oyunda etkisini sürdüren Sırbistan ekibi, farkı indirmeyi başarsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 50-45 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Nunnaly'nin skor katkısıyla arayı kapatan Partizan, 27. dakikaya 59-58 üstünlükle girdi. Hücumdaki top kayıplarına ek olarak savunmada da istediği oyunu ortaya koyamayan Anadolu Efes, son dakikaya girilirken 7 farkla geri düştü (67-60). Larkin'in üç sayılık basketiyle arayı kapatma çabasına izin vermeyen Partizan, Kaminsky'inn son saniyede attığı üç sayılık basketle farkı 10 sayıya çıkardı ve 74-64 üstünlükle final bölümüne girdi.

7-0'lık seriyle son çeyreğe başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün basketleriyle 3 dakikada farkı 2 sayıya kadar indirirken, Zizic'in faul atışları sonrasında skoru eşitledi 78-78. Son periyodun ilk 5 dakikası 81-78 Partizan üstünlüğüyle geçilirken, Darius'un sayısı ve Larkin isabetli faul atışları sonrası Anadolu Efes skoru 85-83 lehine çevirdi. Kritik anlarda bulduğu sayılarla Anadolu Efes'i oyunda önde tutan Larkin'in üç sayılık basketiyle bitime 47 saniye kala skoru 96-89 yapan lacivert-beyazlı ekip mücadeleyi 100-94 kazandı.

Anadolu Efes cephesi

Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, oyunun iki yönünde de agresif oynayarak kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muazzam efor sergiledik. 40 dakika boyunca hücumda ve savurmada agresiftik. 3. çeyrekte Willis'in sakatlığı sonrasında geriye düştük. Bu sebeple rotasyonu kısalttık. 10 sayıdan geri dönüş mutluluk verici. Bugünkü reaksiyondan çok mutlu oldum. Gelişmemiz gereken taraflarımız var, savunmada zeki olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Willis'in sakatlığını inceleyeceklerini söylen Can, Larkin ve Erkan Yılmaz'ın sakatlıklarına rağmen önceliği takıma verdiklerini kaydetti.

Partizan cephesi

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic ise, "İzleyenler için keyifli bir maçtı. İki takım için de gelgitlerle doluydu." diyerek şunları kaydetti:

"Üst üste kötü hücumlar nedeniyle kaybettiğimiz maçlardan biri oldu, bu yüzden üzgünüm. Anadolu Efes'e tebriklerimi sunuyorum. Erdem'i tebrik ediyorum ve iyi şanslar diliyorum. Buraya gelen Partizan taraftarlarına da teşekkür ediyorum."