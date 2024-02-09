Avrupa Ligi'nin kararıyla tarafsız sahada Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kazanan Anadolu Efes, üst üste 2, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise üst üste 3, toplamda ise 13. yenilgisini aldı.

Salon: Riga

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Latisevs Olegs (Letonya), Thepenier Hugues (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 22, Erten Gazi, Clyburn 10, Willis 9, Pleiss 12, Beaubois 20, Bryant 4, Thompson 5, Ercan Osmani 13, Jones 10

Maccabi Playtika: Baldwin 26, Dibartolomeo 10, Colson 12, Sorkin 2, Nebo 11, Cleveland 12, Webb 4, Menco, Rivero 11, Blatt 3

1. Periyot: 29-27

Devre: 50-51

3. Periyot: 77-75