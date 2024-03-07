Anadolu Efes bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Alman ekibi ise 16. kez mağlup oldu.

Müsabakaya etkili başlayan Bayern Münih, peş peşe bulduğu basketle ilk molaya 12-6 üstün gitti. Pota altından rahat sayılar bulan Bayern Münih, periyodun son dakikasına 9 sayı önde girdi. Anadolu Efes rakibine 9-0'lık seriyle karşılık verirken, konuk takım son anda bulduğu basketle ilk periyodu 28-26 üstün tamamladı.

Willis'in üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan Anadolu Efes, Lucic ve Brankovic'in sayılarıyla yeniden oyunda üstünlüğü ele almaya çalışan rakibinin savunmasını dış şutlarla aşmaya çalıştı. İkinci çeyreğin ilk bölümünde attığı tüm basketleri üç sayı çizgisinin gerisinden kaydeden lacivert-beyazlılar, rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Anadolu Efes, soyunma odasına 53-49 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, kısa sürede farkı 10 sayıya (64-54) çıkardı. Savunma direncini arttıran lacivert-beyazlı ekip, Ercan Osmani, Larkin ve Clyburn üçlüsünün hücumdaki etkili performansıyla son periyoda 88-65 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 109-86 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 28, Clyburn 21, Pleiss 2, Hollatz 6, Ercan Osmani 11, Beaubois 6, Bryant 10, Thompson 10, Oturu 2, Willis 9, Jones 4

Bayern Münih: Edwards 19, Bolmaro 10, Lucic 18, Ibaka 15, Booker 8, Weiler-Babb, Francisco 9, Giffey, Bonga, Obst 3, Wimberg 2, Brankovic 2

1. Periyot: 26-28

Devre: 53-49

3. Periyot: 88-65