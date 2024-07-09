Söz konusu projeyle enerji haberciliğinde bir ilke imza atan AA, enerjiyi küresel ve bölgesel işbirliğinin dayanağı olarak gören Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını anlık olarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyor.

Analiz, rapor ve röportajlarla enerji gündeminin öne çıkan konularına ışık tutan Enerji Terminali, Türkiye'nin küresel enerji merkezi olma hedefinde aktif rol alan yatırımcılar, piyasa profesyonelleri ve enerji alanını takip eden tüm okuyucular için önemli bir haber kaynağı olma özelliği taşıyor.

"Elektrik", "Doğal gaz", "Petrol", "Yenilenebilir Enerji", "Finans" ve "Enerji Diplomasisi" başlıkları özelinde içerik sağlayan terminal, okuyuculara sektöre ilişkin gelişmeleri iki dilde takip etme imkanı sağlıyor.

Küresel piyasalarda referans olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatının günlük, haftalık, aylık kırılımlarla grafik üzerinden anlık gösterildiği terminalde, gerçek zamanlı elektrik üretim ve tüketimine ilişkin veriler kaynak bazında saatlik takip edilebiliyor.

Öte yandan, Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ tarafından belirlenen spot elektrik ve spot doğal gaz fiyatlarının canlı izlendiği terminalde, altın, gümüş, bakır gibi emtialar ile borsada işlem gören şirketlerle ilgili son veriler de paylaşılıyor.

Yeni teknolojiler ve medya anlayışıyla değişen dünyada Anadolu Ajansını habercilik yarışında ilk sıralara taşıyacak içeriklerle sektörün nabzını tutacak Enerji Terminali'ne https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali internet adresinden erişim sağlanabiliyor.

"Terminal, sektör oyuncuları için vazgeçilmez bir kaynak olacak"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Enerji Terminali üzerinden sektördeki son gelişmelerin İngilizcenin ardından Türkçe de aktarılacağını belirterek, "Sektördeki dinamikleri anlama ve yorumlama konusunda bir adım önde olmamızı sağlayacak bir kaynak ortaya koyuyoruz." dedi.

Karagöz, "Değişen Dünyanın Habercisi" vizyonuyla sektöre bir yenilik daha sunmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji Terminali, sektördeki son teknoloji ve yenilikleri anlık olarak takip eden, derinlemesine analizler sunan bir platform olmanın yanı sıra sektör oyuncuları için vazgeçilmez bir kaynak olma hedefiyle tasarlandı. Enerji Terminali'nin Türkçe versiyonu üzerinden, dünyada ve Türkiye'de enerji piyasalarında yaşanan güncel gelişmeleri okuyucular ile buluşturuyor, enerji alanındaki uzmanlığımızı Türkçe yayınlarımıza da taşıyoruz. Bir süredir İngilizce yayın yapan terminalin şimdi Türkçe versiyonunun da hayata geçirilmesiyle sektörde daha geniş bir kitleye ulaşacağız.

Türkiye'nin enerji sektöründeki rolü, son yıllarda özellikle doğal gaz, petrol, yenilenebilir ve nükleer enerji alanında imza attığı önemli başarılar ışığında ulusal ve uluslararası piyasalarda giderek önem kazanıyor. Böylesine stratejik bir sektördeki gelişmelerin yakından takibi ve kamuoyuna hızlı ve güvenilir şekilde aktarımı önem arz ediyor."