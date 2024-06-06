Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada çeyrek final mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını milli takım, Muhammet Yeğen'in 2, Kemal Güleş'in de 1 golüyle 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Ampute Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın ikinci yarısında Ömer Güleryüz'ün 3, Rahmi Özcan'ın 2, Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın birer golüyle karşılaşmadan 11-0 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.

Milli takım, Polonya-İrlanda maçının galibiyle yarın TSİ 16.30'da yarı final maçına çıkacak.