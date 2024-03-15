Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ampute Futbol Milli Takımı, Evian kentinde yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak.

Kura çekiminde 1. torbada Türkiye, ev sahibi Fransa, İngiltere ve Polonya yer alırken, 2. torbada ise Almanya, İspanya, İtalya ve İrlanda, 3. torbada ise Gürcistan, Ukrayna, Yunanistan ve İsrail, 4. torbada ise Azerbaycan, Belçika, Hollanda ve İskoçya yer alıyor.