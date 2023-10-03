Haber: Damla Oya Erman

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC), 4 Ekim Çarşamba günü saat 14:20'de Doğu Zaman Dilimi'nde Acil Durum Uyarı Sistemi (EAS) ve Kablosuz Acil Durum Uyarıları'nın (WEA) iki kısmını test etme planları yapıyorlar. Bu test, cep telefonlarına gidecek olan bir bölüm ve radyo ile televizyon istasyonlarına yönlendirilecek olan diğer bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşacak.

FEMA, uyarının tüm alıcılar için erişilebilir olması amacıyla özel bir ton ve titreşim içereceğini vurguluyor. Telefonlar, test Çarşamba günü başladıktan sonraki 30 dakika içinde yalnızca bir kez mesajı alacaklar.

FEMA ve FCC tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim testinin amacı, bu sistemlerin özellikle ulusal düzeydeki acil durumları halka bildirme konusundaki etkinliğini sürdürüp sürdürmediğini sağlamaktır" deniliyor.

Kablosuz Acil Durum Uyarı Sistemi (WEA) testi, Amerikan cep telefonlarına gidecek ve metinde "BU, Ulusal Kablosuz Acil Durum Uyarı Sistemi'nin bir testidir. Herhangi bir eylem gerekli değildir." yazacak.

Varsayılan dil ayarı İspanyolca olan telefonlar ise "ESTA ES UNA Prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción." şeklinde bir mesaj alacaklar.

Bu test, sistemin kurulduğu 2012 yılından bu yana tüm cep telefonlarına giden ikinci test olacak ve FEMA'ya göre bu sistem üzerinde üçüncü ulusal test olacak.

Kablosuz Acil Durum Uyarı Sistemi (WEA) testi gerçekleştirilirken, Acil Durum Uyarı Sistemi (EAS) radyo ve televizyonlara mesajlar gönderecek. Bu test yaklaşık bir dakika sürecek ve radyo ve TV yayıncıları, kablo sistemleri, uydu radyo ve TV sağlayıcıları ve telli video sağlayıcılarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

EAS mesajı şu şekilde olacak: "Bu, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yayınlanan Ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi'nin ulusal bir testidir ve Doğu Zaman Dilimi'nde saat 14:20'den 14:50'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsar. Bu sadece bir testtir. Kamudan herhangi bir eylem gerektirmez."

FEMA ve FCC, test sırasında olası karışıklığı en aza indirmek ve testin kamusal güvenlik değerini maksimize etmek için EAS katılımcıları, kablosuz sağlayıcılar, acil durum yöneticileri ve diğer paydaşlarla koordinasyon içindeler.

Ayrıca, planlanan testi etkileyebilecek olası şiddetli hava koşulları veya diğer önemli olaylar durumunda 11 Ekim tarihini yedek bir test tarihi olarak belirlediler.