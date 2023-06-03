TEKİRDAĞ AA- Karadeniz Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan 38 yaşındaki Gülerser, 3 yıl önce aldığı kararla iş yerine bisikletiyle gidip gelmeye başladı.

Her sabah 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıkarak 5 kilometre pedal çevirdikten sonra iş yerine ulaşan Gülerser, mesai saatleri içinde ise hastaların sağlığı için direksiyon başına geçiyor.

Erdem Gülerser, bisiklet tutkusunun kendisi için güzel bir "hastalık" olduğunu söyledi.

Çocukluktan beri bisiklet kullanmayı çok sevdiğini anlatan Gülerser, mesai saatleri dışında kendi sağlığı için pedal çevirdiğini vurguladı.

"Bir gün işe bisikletle gidip gelmek istiyorum diye düşündüm ve o günden sonra işe bisikletle gidip gelmeye başladım." diyen Gülerser, şöyle konuştu:

"O gün benim için milat oldu ve 3 yıldır mesaiye bisikletle gidip geliyorum. Yaz kış hiç fark etmiyor. Kışın mevsime göre kıyafetlerimi giyiyorum. Her türlü hava şartına göre kendimi hazırlıyorum. Sabah gerekli hazırlıklarımı yapıp iş yerime ulaşmak için pedal çevirmeye başlıyorum. İki teker benim en güzel hastalığım."

Bisiklete binince kendisini daha dinç ve sağlıklı hissettiğini aktaran Gülerser, belli bir yaştan sonra hareket etmenin sağlık açısından da çok faydalı olduğunu söyledi.

Fırsat buldukça bisiklet turları ve etkinliklere de katılmaya çalıştığını ifade eden Gülerser, "Kulübümüz var veya arkadaşlarla turlara da çıktığımız oluyor. Hafta da 1-2 gün farklı noktalara tura gidiyoruz." diye konuştu.

Gülerser, Tekirdağ'daki sürücülerin bisiklet kullanan kişilere saygı gösterdiğini, trafikte zaman zaman kendilerine yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.