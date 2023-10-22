"Gülümseten Hayaller" projesi kapsamında Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliği, Sivil Alan Hareket Ağı'nın da desteğiyle Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde oluşturulan "Gülümseten Hayaller Topluluk Evi" hizmete girdi.

Kentteki yerel üreticiler tarafından üretilen modüler ahşap yapıdan oluşan topluluk evi, yerinde monte edilebilen, doğal yapı malzemeleri sayesinde yüksek ısı yalıtımı sağlayan ve pasif iklimlendirme ilkeleri doğrultusunda inşa edildi.

Topluluk evinde, başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkının yaşamına katkı sağlayacak bir dizi STEM eğitimi, terapi ve psikososyal destek seansı verilecek.

Burada aynı zamanda kodlama da öğrenecek çocuklar, hem oyun oynayacak hem keyifli vakit geçirecek.

Amazon Türkiye'nin deprem bölgesine yaptığı çalışmalar

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, açılış programında, 6 Şubat sabahı deprem haberini ailesiyle birlikteyken aldığını ve çok üzülüp endişe ettiklerini anlattı.

İlk şoku atlattıktan sonra ekibiyle ihtiyaçları anlamaya ve yardım etmeye odaklandıklarını belirten Marriott, şöyle konuştu:

"Hemen Seattle ekibimizle iletişime geçerek Amazon'un yerel ve global kaynaklarının yardım için hazır olduğunu haber verdik. Yerel ve Avrupa envanterimizden binlerce acil yardım ürününü sahada çalışan ekiplere gönderdik. Avrupa ve Amerika envanterimizde olan malzemeleri daha hızlı ulaştırmak için 2 Amazon Air Uçağı ilk kez Türkiye'ye geldi. Ticaret Bakanlığının başlattığı deprem yardımlaşma seferberliğine katıldık. Müşterilerimizin deprem bölgesine kolayca yardım yapabilmeleri için bir istek listesi oluşturduk. Müşterilerimizin Amazon.com.tr üzerinden bağış kartları satın almasını mümkün kıldık."

Dünyadaki 16 Amazon mağazasında bağış kampanyaları düzenlediklerini dile getiren Marriott, sivil toplum kuruluşlarına 600 bin lira bağış yapacakları sözünü verdiklerini söyledi.

Marriott, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Osmaniye'deki 5 deponun düzenlenmesinde gönüllü olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Acil ihtiyaçların karşılanması için her şeyi yaptık ancak iyileşmenin uzun süreceğini biliyoruz. Bu yüzden sivil toplum kuruluşu ve yerel kurumlarla 'nasıl daha kalıcı bir yardım yapabiliriz' diye konuşmaya başladık. Bu konuşmalar sonucunda çocuklarımıza odaklanmamız gerektiğini anladık. Bu sırada yollarımız Hayalime Ortak Ol ekibiyle kesişti. Daha önce İzmir'de yaptığımız STEM derslerini buradaki çocuklara getirmeye karar verdik. Bugün açılışını yapacağımız merkez, aylarca süren bir çalışmanın ürünü ve bu merkezi sizlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına günler kala paylaşmaktan gurur duyuyorum."

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Marriott, çalışmanın, iyileşme yolunda küçük bir adım olduğu ancak her önemli yolculuğun küçük adımla başladığını sözlerine ekledi.

Hayalime Ortak Ol Topluluğu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Atalar da eğitim, sanat, spor ve teknolojide fırsat eşitliğini savunduklarını belirtti.

Çocuk ve gençlere destek olduklarını söyleyen Atalar, şöyle devam etti:

"Depremi yaşamadan önce Amazon ekibiyle İzmir'de 'Hayalimi Kodluyorum' projesini gerçekleştirip çocuklara belli yöntemlerle kodlama öğretmiştik. Depremin ardından Amazon ekibiyle tekrar bir araya gelip bunu deprem bölgesinde nasıl daha geniş çaplı yaparız diye çalışmalar yürüttük. Çok hızlı gelişti. Amazon ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız aslında geleceğimiz. Onlara ne kadar fazla eğitim verip, bilgi aktarırsak aslında yarınlarımız o kadar parlak olacak, güzel şekillenecek."

Atalar, Amazon ekibiyle Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'ndeki sürdürülebilirliği sağlamaya çalışacaklarını vurguladı.

Açılışın ardından çocuklar, topluluk evini gezdi, çeşitli etkinliklere katıldı.