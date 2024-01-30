Haber: Damla Oya Erman

Amazon, artık akış hizmetlerinde reklam gösteren şirketler arasında resmen yer alıyor.

ABD'deki Prime Video kullanıcıları, e-ticaret devinin bu planlarını duyurmasının üzerinden yaklaşık dört ay sonra, Pazartesi günü içeriklerini "sınırlı" reklamlarla otomatik olarak izlemeye başladılar. Diğer ülkelerin de yakında reklamları görmeye başlaması bekleniyor.

ABD kullanıcıları, reklamsız bir Prime Video deneyimi elde etmek için varsayılan olarak reklamlı bir deneyim yerine aylık 2.99 dolar ödemek zorundalar. Bu, genel bir Prime üyeliği için aylık 14.99 dolarlık ödemelerine ya da sadece Prime Video için 8.99 dolarlık ödemeye ek bir ücrettir.

Amazon, 2022'den bu yana Prime için aylık 14.99 dolarlık bir ücret uyguluyor ve reklamsız bir deneyime geçmeyenler için bu ücret sabit kalıyor.

Kullanıcılar hangi aboneliği seçerse seçsinler, canlı etkinlikler ve Amazon Freevee programlaması reklam göstermeye devam edecek, şirketin web sitesinde belirtildiği gibi.

CEO Andy Jassy, Ekim ayının sonlarında Prime Video'nun "genellikle müşterilerin Prime'a kaydolmalarının en üstteki 2 nedeninden biri olduğunu" belirtti.

Amazon, reklamları içerik yatırımını sürdürme amacıyla getirdi ve diğer akış platformları gibi reklamları gelir artırmak için kullanıyor.

Max, Netflix ve Disney+, daha önce reklamlı üyelikleri başlatan platformlar arasında yer alıyor.

Bazı akış hizmetleri, reklamsız seçeneklerin fiyatlarını artırmak ve kullanıcıları reklam destekli planları daha fazla benimsemeleri için teşvik etmek adına çeşitli adımlar atmıştır.

Netflix, reklam destekli seviyesiyle özellikle büyük bir başarı elde etti. Şirket, hesap paylaşımını ev dışında sınırlamış olan bu seçeneği, Kasım 2022'de belirli ülkelerde kullanıma sundu.

Reklam destekli plana sahip aylık aktif Netflix kullanıcı sayısı bu ayın başlarında 23 milyona ulaştı. Şirket, 2023'ün üçüncü ve son çeyrekleri arasında bu seviyeye olan aboneliklerde neredeyse %70'lik bir artış gördü.

"Amacımız, reklamları 2025 ve sonrasında sürdürülebilir, sağlıklı gelir büyümesine katkıda bulunan daha önemli bir gelir kaynağı haline getirmektir," dedi Netflix.