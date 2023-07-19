Amasya

Karakişi, gazetecilere, iki dönemdir köyde muhtarlık yaptığını, hem kendisinin hem de eşinin emekli olduğunu söyledi.

Yaşadığı bir olaydan dolayı muhtarlık maaşını ihtiyaç sahibi kız üniversite öğrencilerine vermeyi kararlaştırdığını dile getiren Karakişi, şöyle devam etti:

"Komşu ilçemiz Erbaa'da yemek için dört arkadaş saat 22.00 sularında bir lokantaya girdik. Servis yapanlar kız çocuklarıydı. Kendilerine bu saatte ne yaptıklarını sordum. Onlar da üniversite öğrencisi olduklarını, ailelerinin durumunun iyi olmadığını, bu sebeple akşam 07.00'den sabah 07.00'ye kadar çalıştıklarını söyledi. Ben de üç kız öğrenciye para verdim. Eve geldiğimde bu olayı eşimle paylaşarak çok üzüldüğümü, muhtarlık maaşımı üniversitede okuyan kız öğrencilere burs olarak vereceğimi söyledim. Eşim de 'iyi olur' dedi."

Bu olayın yaklaşık 2 yıl önce yaşandığını belirten Karakişi, "Beş kızımıza burs veriyoruz. Bursumuz 500 lira ile başladı, artarak devam ediyor. Devletimiz bizlere muhtarlık maaşı veriyor, sağ olsun Cumhurbaşkanımız maşımızı da artırıyor, biz de maaşımızı özellikle üniversitede okuyan kız çocuklarına veriyoruz." dedi.

Burs vermede özellikle kız öğrencileri tercih ettiğini anlatan Karakişi, "Bunların ellerinden tutalım, geleceklerini aydınlatalım. Bu çocuklarımız gelecekte hakim, savcı, bürokrat veya doktor olacak. Kendi torunum tıp fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi, ona da ayrıca destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

Karakişi, maddi gücü olanları bu tür desteklerde bulunmaya davet ederek, "Özellikle kız çocuklarına yardımcı olalım, önlerini açalım. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz var, herkesi destek olmaya davet ediyorum. En güzel hayrın bu olduğuna inanıyorum. İleride bu çocuklarımızın çocukları bile yardımda bulunanlara dua edeceklerdir. Bu çocuklarımızı devletimize, milletimize kazandıralım." diye konuştu.

AA