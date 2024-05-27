Haber: Aslı Mercan Sarı

Projede hedef kitle, kurumlarca otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış 9-17 yaş aralığında öğrencilerden 10 öğrenci ve bu öğrencilerin velileri olan 10 kişidir. Proje 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında Amasya’da uygulanacaktır.

Proje Uzmanı ve Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Dudu Duygu KILIÇ; projenin TÜBİTAK tarafından üçüncü kez desteklenmiş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etmiştir. Daha önce 20 öğrencimiz ve annelerine doğada eğitimler verildiğini ve bu projemizin amacın da Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların doğanın terapi etkisi ile sosyal etkileşimlerini arttırmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Projede çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, öğretmenler Doğa, Fen bilgisi, Matematik, Sanat, Spor vb. alanlarda disiplinler arası etkileşimler içeren etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinlikler Amasya ilinin farklı ekosistem ve habitat ortamları ya da doğa ile iç içe olunabilecek mekânlarda uygulanacağını söyledi.

Amasya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ceren BAŞKAN; Amasya Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Nursen YILMAZ ve Tokat GOP Üniversitesi Öğretim üyesi Serdar SÖNMEZ hocalarımız da proje uzmanı olarak görev yapmakta olup etkinlikler alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. dedi.

KILIÇ, bu bağlamda; OSB olan çocuklar proje boyunca; Planetaryum ve Uzay etkinliği, Matematiksel becerileri ile ilgili OSB çocukları için yararlılığı kanıtlanmış Mandala etkinliği, yine bilim dünyası tarafından kabul edilen atla terapi etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, deneyler gibi etkinlikleri tasarladıklarını ifade etti. Ayrıca velilerimize yine Brain Gym etkinlikleri, otizmde beslenme, ilk yardım, duyu bahçeleri gibi faydalı olabilecek seminerler verilecektir dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu KILIÇ, 2013 yılından bu yana içinde proje yürütücüsü, uzmanı ve eğitmen olarak görev aldığım 19 TÜBİTAK projesinin desteklenip tamamlandığını ve bu projeler ile 500 den fazla öğrencimize doğa eğitimi ve proje yazma eğitimi verilmiş olduğunu ifade etti.

Proje ekibi, Projemize desteklerinden dolayı Amasya Üniversitesi rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ, Rektör Yardımcılarımız Prof.Dr. Murat KURT ve Prof. Dr. Mehmet KIZILKAYA ve Genel sekreterimiz Osman AKBAŞ’a teşekkür etti.