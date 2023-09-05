AMASYA (AA) - Üniversite bünyesinde açılan yeni lisansüstü programlar ile doktora programı sayısı 17’ye, yüksek lisans program sayısı ise 51'e yükseldi.

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı Şehir Planlama Tezli Yüksek Lisans Programı ile Makine Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Makine Mühendisliği Doktora Programı ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora programları açıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, lisansüstü programlarını çeşitlendirmeye yönelik girişimlerinin devam ettiğini belirterek, yeni açılan programların kente ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.