İSTANBUL (AA) - Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 635 bin lira, en yüksek 1 milyon 717 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 717 bin 998 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 670 milyon 889 bin 584,29 lira, işlem miktarı ise 1.594,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 769 milyon 879 bin 684,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, , İstanbul Altın Rafinerisi , Çakmakçı Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.706.500,00 1.955,00

En Düşük 1.635.000,00 1.885,00

En Yüksek 1.717.998,00 1.954,50

Kapanış 1.717.998,00 1.954,50

Ağırlıklı Ortalama 1.673.322,36 1.922,81

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.670.889.584,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.594,49

Toplam İşlem Adedi 57