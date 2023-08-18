İSTANBUL (AA) - Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 635 bin lira, en yüksek 1 milyon 717 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 717 bin 998 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 670 milyon 889 bin 584,29 lira, işlem miktarı ise 1.594,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 769 milyon 879 bin 684,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, , İstanbul Altın Rafinerisi , Çakmakçı Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG    DOLAR/ONS

Önceki Kapanış    1.706.500,00    1.955,00

En Düşük    1.635.000,00    1.885,00

En Yüksek    1.717.998,00    1.954,50

Kapanış    1.717.998,00    1.954,50

Ağırlıklı Ortalama    1.673.322,36    1.922,81

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Toplam İşlem Hacmi (TL)    2.670.889.584,29    

Toplam İşlem Miktarı (Kg)    1.594,49    

Toplam İşlem Adedi    57