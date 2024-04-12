Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken günü önceki kapanışına göre yüzde 1,6 yükselişle 2 bin 463 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 4 bin 505 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 285 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2 bin 493 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 505 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 285 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 398 dolarla rekor seviyeyi test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 2 bin 396 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin gerisinde gerçekleşen üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafifletmesine karşın Fed yetkililerinin "faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığı" değerlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını ifade ederken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelere karşın Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı jeopolitik risklerden dolayı altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.

Bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.