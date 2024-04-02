Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artış kaydeden gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 335 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 primle 2 bin 255 dolarda seyrediyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.