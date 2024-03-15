Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 2 bin 234 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından dün de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri arttı.

Söz konusu endişelerle altının onsu dün yüzde 0,6 azalışla günü 2 bin 162 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında Fed'in faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin mayıs için de önemli ölçüde azaldığını bildirdi.

Fed'in faiz indirimlerine yüzde 60 ihtimalle haziranda başlayabileceği fiyatlamasının öne çıktığını kaydeden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 doların ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.