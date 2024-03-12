Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 247 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 242 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 177 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle birlikte Fed yetkililerinin "güvercin" açıklamalarının altının ons fiyatını tarihi yüksek seviyelere çıkardığını söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde emtia fiyatlarının temkinli hareket ettiğini belirten analistler, tahvil piyasalarındaki gidişatın da altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 190 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 170 ve 2 bin 160 dolar seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.