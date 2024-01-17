Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,23 düşüşle 1962 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 1961 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 330 liradan satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla altına olan talebin azaldığını ifade ederek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun dikkatli şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Waller'ın açıklamaları sonrasında Fed'in faiz indirim sürecine mart ayında başlamayabileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle tahvil piyasalarındaki satış baskısı güçlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 ile son bir ayın zirvesine çıktı.

Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar altının ons fiyatında satış baskısının artmasına neden olurken, dün yüzde 1,3 gerileyen altının onsu şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 26 dolardan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin ve 1990 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.