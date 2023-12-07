Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 artışla 1883 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1887 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden söz konusu ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin ardından dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri de iş gücü piyasasındaki soğumayı destekleyici nitelikte geldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.