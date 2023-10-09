Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 primle 1.626 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.710 liradan, Cumhuriyet altını 11.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor.

Analistler, bölgeden gelecek haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini kaydederek, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade etti.

Özellikle ABD'de yükseliş eğilimini sürdüren tahvil faizlerinin, altının alternatif maliyetini artırdığını ve ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, haftanın devamında ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ve 1.825 doların destek, 1.870 direnç konumunda olduğunu kaydetti.