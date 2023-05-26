Bugün Whoisnext FC kaptanı Sedat Koç ile birlikteyiz. Onlar yalnızca bir futbol kulübü değil, milyonlarca destekçisi olan koca bir aile! Hikâyeleri bir hayli ilginç, onları ilginç kılan şey ise halı sahada başlayan maceralarının bugün hattı sayılır bir noktaya gelmiş olması! Birçok futbol kulübünden daha fazla taraftarlarıyla etkileşim halinde olan kulübün kaptanı Koç ile bir araya geldik ve kulübün yakaladığı ivmeyi, halı saha futbolunu konuştuk. Koç, halı saha futboluna kattıkları değerlerle 14 yılı aşkın süredir yoluna doludizgin devam ediyor. Koç ile bugüne değin geçen süreci ve merak edilenleri sordum! Röportaj şimdi sizlerle!

Halı saha futbolu... Kulağa ilginç geliyor. Bir araya gelip bu takımı kurma fikrinin bir hikâyesi var mı? Çünkü bana birisi gelip “haydi, kalk, bir takım kuralım da Avrupa Şampiyonu olalım” dese inanmazdım. Ne oldu da bir araya geldiniz? İlk işaret fişeği neydi?

Bizler zaten düzenli olarak bir araya gelir ve halı sahada karşılaşırdık. Hepimizin spora düşkünlüğü aşikârdı. Bizim dönemimizde, yani yaklaşık 14 ya da 15 yıl kadar önce halı saha ligleri kuruluyordu. Haftada bir gün oynama şartı vardı. Turnuvalar da düzenlenmeye başlandı ve biz de bu noktada harekete geçip, “Bizde bir takım kuralım ve katılalım” dedik. Beraberce çok güçlü bir takım olduğumuz için yada biz öyle gördüğümüz için takımın adını “Sıradaki” anlamına gelen Whoisnext FC koyduk. Böylece hikâyemiz başladı.

Whoisnext FC neyi amaçlıyor? Neler yapıyorsunuz? Rekabet ortamına dair neler söylemek istersin?

Yıllar geçtikçe rakip ligler de kurulmaya başladı. Rekabette bir nevi zamanla oluşmuştu diyebilirim. Profesyonel futbolu bırakmış oyuncuları dahi kadrolarına katmaya çalışıyorlardı. Bunu bizde başka birkaç takımda başarmıştı. Liglerde rekabetin arttığı yetkililerin dikkatini çekmiş olmalı ki; Türkiye Şampiyonaları düzenlemeye başlandı. Her ilin lig şampiyonları Antalya’daki beş yıldızlı otellerde turnuvaya katılmak için toplanıyordu. Kuralar çekilip, gruplar oluşturuyordu. 20 ilden 20 küsur takımın yer aldığı bu organizasyon şampiyonların şampiyonları arasında geçiyordu. İlk Türkiye şampiyonluğumuzu hatırladığımızda neyi amaçladığımızı düşünüyorum da, sadece başarmayı hedeflemiştik. Durmaksızın da bu ülküde ilerliyoruz.

Sadece Türkiye’de değil, zaman zaman Avrupa’daki turnuvalarda da boy gösteriyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz?

Evet, Türkiye şampiyonu olan takım Avrupa halısaha şampiyonasına gitmeye hak kazanıyordu. Biz de Türkiye’den defalarca Avrupa’ya, bu organizasyonlara gitmeye hak kazandık. Tabii, zaman zaman sponsorlarlayaşanan sorunlar, mevcut ekonomik gerçeklikler ve bazı diğer nedenler sebebiyle sözünü tutamayan lig sahipleri yüzünden de gidemediğimiz turnuvalar da oldu.

Unutamadığınız bir an oldu mu? Her hikâyedeböyle bir kırılım vardır çünkü…

Evet, örneğin; halısaha maçı oynuyorsunuz ve aileniz sizi evinin konforundatelevizyondan, TV 8.5’dan canlı izliyor. Ya da YouTube’dan canlı yayınla… Çok güzel yerlerdeyiz ama Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteğine ihtiyacımız var. Sponsorların ise ellerini omuzlarımızda hissetmeye! Ne yapılıyorsa daha fazlasına ihtiyacımız var, çünkü çocuklarımız, gençlerimiz kötü alışkanlıkların pençesine düşüyor. O yollara bulaşmamaları ve sporla uğraşmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Takımınıza girmek için ne gibi şartlar bulunuyor?

Takımımıza girmek isteyen oyuncuların bizi Instagram adresimizden direkt mesaj yoluyla ya da sitemizde var olan iletişim bilgilerimiz aracılığıyla bize ulaşmasını rica ediyoruz. İncelememiz sonrasında, uygun gördüğümüz oyuncuyu arayıp hiçbir ücret talep etmeden takımımıza davet ediyoruz.

Altyapı çalışmalarınız vardır diye düşünüyorum. Neler yapıyorsunuz?

Alt yapı çalışmalarımız sadece Whoisnext FC futbol okulları olarak devam etmektedir. Ne yazıkki; çocukların kapısının önü okul bahçesi ve sokaklardan başka top oynayacağı alan dahi bulunmuyor.Bu noktada onlara kapılarımızı sonuna dek açıyoruz. Ayrıca halısaha futbolundan tutun da bölgesel amatör liglerde oynayan oyuncuları kadrolarımızda barındırıyoruz. Bu oyuncuları sosyal medya hesabımızdan mutlaka paylaşıyoruz.

Sosyal medya sizi daha görünür kıldı mı?

Kesinlikle! Dijitalleşmenin de etkisiyle, bizi takip eden hocalar ve kulüplerin dikkatini çekiyor.Böyle durumları çok yaşadığımız ve sosyal medyanın gücüne inandığımız için aktif olarak gerekli tüm mecralarda içerik üretiyoruz. Bizim iletişime geçen ve oyuncuya ulaşmak istediklerini söyleyen çok değerli hocalarımız da oluyor.Bizde bu anlamda elimizden gelenin tümünü yapıyoruz. Sosyal medyada en aktif olduğumuz yer Instagram ve orada bizi yaklaşık 1.5 milyon kişi takip ediyor. Giderek büyüyen bir aileyiz diyebilirim.

Yurt dışına göre Türkiye’deki halı saha futbolu ne durumda?

Avrupa’ya periyodik veya sürekli olarak gitmek herkesin/her oyuncunun hayali fakat halı saha Avrupa Şampiyonası’na gitmek hiçte kolay değil. Daha önce de söylediğim gibi Türkiye’de sadece bir lig bunu başarabildi. Bunun sebebi de artan maliyetler diyebiliriz. İstanbul’da onlarca takım arasında şampiyon olup sonra Türkiye şampiyonasında şampiyon olup, tek bir takım katılma hakkı kazanıyor. Gönül isterdiki; her lig bu büyük olayı yapabilecek güçte olabilse. Geçtiğimiz süreçte TV 8.5’da yayınlanan Mini Futbol Turnuvasında final oynamıştık. Rusya International Socca ve Azerbaycan Avrupa Halı Saha Şampiyonası gibi bu organizasyonu kendi ülkemizde İMF CUP olarak düzenleniyor. Cem Keskin, Cihan Haspolatlı,Engin Öztonga,Yalkın Rüzgâr, Bora Edin, Gökhan Özdemir ve halısaha futbolcularından karma bir Milli takım kuruldu. Ülkemiz şu an yarı finalde. Bütün oyuncuları ve ekibi tebrik ediyorum. Sonu şampiyonluk olur inşallah.Bu sadece bir başlangıç, devamı ise daha harika olacaktır. İmkânlar çoğaldıkça bizde kendi ülkemizde bu turnuvanın düzenlenebilecek zeminin hazırlanacağını söyleyebilirim.

Gelecekte WhoisnextFC’nin ne gibi planları var? Taraftar/takipçileriniz için neler söylemek istersiniz?

Eskiden halısaha denilince üç, beş kişi mahalledeki arkadaşlarını toplar ve aralarında maç yapardı. Fakat biz bu işin seyrini şeklini değiştirdik. Çünkü başka bir anlam, başka bir profesyonellik kattık. Bu konuda hiç mütevazı davranmak istemiyorum, lütfen mazur görün. Büyük futbolcularla amatör futbolcuları bir araya getirdik. Turnuvalara katılıp burada nasıl mücadeleler edileceğini, kupaların nasıl alınacağını, nasıl şampiyon olunacağını gösterdik.Geride kalan bu 15 yıllık süreçte halısaha futbolunun şeklini değiştirmemize destek olan tüm takımımıza teşekkür ederim. Çünkü birlikte halı saha futbol kültürünü bambaşka biryere getirdik. Yakın gelecekte getirmeyede devam edeceğiz. Bizi Instagram’da takip etsinler, bizlere ulaşsınlar.