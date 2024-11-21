Geçen 3 Kasım’da Adana Yeşiloba Hipodromu’nda KV-6, 3 yaş ve Yukarı İngiliz koşusuna sponsor olan AltılıGanyan.com, aynı hipodromda 23 Kasım’da yapılacak Şartlı-3 koşusuna da sponsor oldu.

At yarışı sektörüne destek veren AltılıGanyan.com ile Türkiye Jokey Kulübü arasındaki iş birliği tüm hızıyla sürüyor. Anlaşma doğrultusunda 23 Kasım’da Adana Yeşiloba Hipodromu’nda “AltılıGanyan.com Koşusu” adıyla 3 yaş İngiliz Şartlı-3 koşusu yapılacak. Çok sayıda yarışseverin katılımının beklendiği koşu nefesleri kesecek. Koşunun ardından gerçekleştirilecek kupa töreninde, kazanan tayın sahibine kupası AltılıGanyan.com Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu tarafından takdim edilecek.

AltılıGanyan.com; 8 Eylül'de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İstanbul Yarış Festivali kapsamında düzenlenen yarışa ve 28 Eylül’de Ankara 75. Yıl Hipodromu’ndaki bir koşuya destek oldu. AltılıGanyan.com, geçen 3 Kasım’da Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşulan bir başka yarışa yine AltılıGanyan.com adıyla sponsor olmuştu.

Geleneksel at yarışlarını dijital dünyaya taşıyan AltılıGanyan.com, iş birlikleri ve projelerle sektöre değer katmaya devam edecek.